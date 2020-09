Morris kan OV-chipkaart straks ook in Duitsland gebruiken

‘’Het is voor ons belangrijk om grensoverschrijdend samen te werken”, zegt burgemeester Peter Hinze van Emmerich. “We zitten als buren naast elkaar en daarom is het belangrijk om het openbaar vervoer zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Een hoop mensen wonen in de buurt van Lobith of van Beek, die willen graag in het nabijgelegen Elten op de trein stappen om naar Zevenaar of Arnhem te gaan."

'Als ik hier instap moet ik 6 euro per rit betalen'

"Eén van de studenten die met een Nederlandse OV-chipkaart via Duitsland wil reizen, is de 16-jarige Morris van Dee uit Netterden. Voor hem komt deze pilot op het juiste moment. ‘’Volgend jaar ga ik naar het hbo in Arnhem”, vertelt Van Dee. “In de huidige situatie moet ik bijna anderhalf uur reizen. “Eerst op de fiets naar de bushalte in Gendringen, dan met de bus naar Doetinchem en dan nog met de trein naar Arnhem.”

Bekijk hieronder onze reportage, de tekst gaat eronder verder.



De reis via Emmerich zou volgens Van Dee veel korter zijn, maar nu hangt nog een duur prijskaartje aan de rit. ‘’Als ik hier instap moet ik 6 euro per keer, per rit betalen. Stap ik een station verder op in Zevenaar, dan kan ik wel gratis met een OV-chipkaart naar Arnhem reizen. Dat is toch een hele grote som aan het einde van het jaar.”

Vertraging door corona

Over de pilot wordt al enige tijd gesproken door burgemeesters, de provincie Gelderland en de Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr, maar door corona heeft het project enkele maanden vertraging opgelopen. “Wij zijn nu van plan de pilot in 2021 te starten”, zegt burgemeester Hinze van Emmerich. “Ik hoop dat het dit voorjaar wordt, misschien wordt het de zomer. Dat hangt af van hoe de gesprekken de komende tijd verlopen.”