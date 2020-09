Vijf maanden vast op de Malediven, maar wél de tijgermug uitgeroeid

Knols werd door de eigenaren van het eiland, die daar een luxueus resort runnen, naar het eiland geroepen. Toeristen die veel geld betaalden voor hun verblijf hadden namelijk veel last van de tijgermug. “Op het moment dat je daar in de jungle loopt, heb je wolken van duizenden muggen om je heen”, vertelt Knols in De Week van Gelderland.

De tijgermug komt van nature op de eilanden voor, maar is gevaarlijk voor de mens omdat het beestje veel gemene virussen met zich meedraagt. De eigenaren van het eiland wilden dus graag van de mug af. Aan Knols de taak dat probleem op te lossen.

Duurzame geurval

“Op het eiland hebben we duurzame geurvallen neergezet. In de val zit een netje en daar haalden we op een dag zo’n 3000 muggen uit. Uit één val”, legt Knols uit. De muggen komen op de val af omdat er melkzuur in zit, een menselijk geurstof.

“Daarnaast gebruiken we kooldioxide, een stof die mensen uitademen, dat maken we door een fles suikerwater en gist naast de val te zetten: dan krijg je kooldioxide en alcohol.”

Voor de 200 milliliter alcohol die elke val per dag produceert, vond Knols ook een bestemming. "Daar doen we een geurtje en gel bij en dan je handsanitizer. Erg handig in coronatijden."

95 procent minder muggen

Of de val werkt? “We zien zo’n 95 procent reductie in de populatie. De muggen drogen op. En daar gebruiken we geen insecticiden bij, we hebben al 17 maanden niks gespoten op het eiland. Daardoor komen vlinders, libellen en bijen terug. We horen dat mensen veel meer groente en fruit oogsten. Dat komt omdat de bestuiving weer op gang komt.”

Knols beschrijft de geurval eigenlijk als een win-win-winsituatie: “Je bestrijdt muggen waar mensen ziek van worden, je maakt handsanitizer en mensen hebben meer te eten."

De bevlogen onderzoeker is de Malediven na vijf maanden nog niet zat. Op 1 oktober zit hij weer in het vliegtuig richting het verre oosten: “Er is daar gewoon nog ongelofelijk veel goeds te doen.”

