We kijken massaal naar fietsende mannen

We hebben massaal uitgekeken naar, bijvoorbeeld de Tour de France, zo blijkt uit de kijkcijfers. Liefst 2 miljoen mensen zien dagelijks wie de etappe wint. Maar wat maakt de sport nou zo mooi? "Het is nomadisch, je bent met een soort groep op pad en je bent afhankelijk van je maten. Er worden afspraken gemaakt en verbroken. Hoe beter je de verhalen en anekdotes kent, hoe mooier het wordt."

Bord op schoot

Rözer kijkt dagelijks met het bord op schoot de Tour. "Niet alleen de finale, je moet al die uren meemaken." Dat stuit nog weleens op onbegrip in zijn omgeving. "Mijn dochter zegt weleens: 'Pap, je kijkt gewoon naar fietsende mannen'. Maar het hoort bij de zomer. Je bent vrij. Vakantie. Het rondhangen in de tuin en dan aan het einde van de middag die reportage. Geweldig!"

De twee Gelderse deelnemers aan de ronde, Robert Gesink en Joris Nieuwenhuis, zijn beiden knecht bij hun teams (respectievelijk Jumbo Visma en Sunweb), dus een etappe winnen is voor hen niet waarschijnlijk. "In de Tour is Parijs halen al een prestatie en in het wielrennen heb je ook succes als je teamgenoten winnen. Die Gesink. Hij woont denk ik al 15 jaar in Spanje, maar er zit nog altijd een Achterhoeker in. Die man zou ik weleens helemaal willen ontleden."

'We zien wel'

Bang voor een vroeg einde door bijvoorbeeld coronabesmettingen in het peloton is de Achterhoeker niet: "We leven momenteel toch een beetje bij de dag, we zien wel hoe ver we komen."

