Karin zag parachutist neerstorten bij Teuge: 'Ik dacht: dit gaat niet goed'

Karin had net haar dochtertje uit school gehaald en fietste rond 15.30 uur langs de Wetering. "We keken in de lucht en zagen een parachutist naar beneden komen, ik dacht dit gaat niet goed."

De vrouw woont in Teuge en ziet dus vaker parachutisten springen. "Ik had daarom door dat de parachute wel heel snel uit moest gaan, wilde dit nog goed komen."

'Hij stond niet op'

Dat gebeurde niet en de parachutist kwam in een weiland terecht. "Ik heb de parachutist op de grond zien vallen en hij stond niet op", gaat Karin verder. Ze zette haar fiets aan de kant en liet haar dochtertje bij een medestander achter. "Ik ben er heel hard naartoe gerend."

Zie ook: Twee parachutisten neergestort op vliegveld Teuge

Toen Karin dichterbij kwam, bleken andere getuigen de hulpdiensten al te hebben gebeld. "Daarom ben ik terug naar het fietspad gegaan en heb ik de hulpdiensten daar opgevangen en de politie ingelicht."

Ander incident

De parachutist is er ernstig aan toe en met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Een andere parachutist raakte ook gewond.

Het is niet bekend of de slachtoffers uit hetzelfde vliegtuig zijn gesprongen. Volgens de politie, dat het als twee losse incidenten behandelt, was er in ieder geval geen sprake van een duosprong. Wat er precies is misgegaan, is niet duidelijk.

Bekijk de beelden: