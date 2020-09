Onderduikmuseum zoekt ICT-er/programmeur

Het Nationaal Onderduikmuseum Aalten timmert flink aan de weg, onder meer met de presentatie van persoonlijke verhalen uit de oorlog. Filmpjes zijn niet meer weg te denken in de vaste en tijdelijke tentoonstellingen. Soms zijn er onverwacht problemen in de hard- en software. Dat is heel vervelend, vooral voor de bezoekers en dat wil het museum graag voorkomen en snel oplossen. Het inbrengen van die filmpjes en meedenken over creatieve oplossingen en mogelijkheden voor de audiovisuele presentaties is een specialisme apart dat kostbaar is en het museum nog mist.

Het museum zoekt met spoed een vrijwilliger die als ICT-er / programmeur wil ondersteunen op afroepbasis voor gemiddeld 4 uur per week. De ICT-er:

· fungeert als Helpdesk voor het museum (op afstand en ook in het museum);

· kan overweg met nieuwe software en is bereid dit te leren om nieuwe content in te brengen in de grote Touch Table;

· neemt, indien mogelijk, deel aan de vergaderingen van de Expositiecommissie.

Zie voor de meest recente informatie: www.nationaalonderduikmuseum.nl en volg ons op Facebook!

Mensen die dit aanspreekt, nog wat tijd vrij hebben en het leuk vinden om in een museum met veel enthousiaste vrijwilligers samen te werken, kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.