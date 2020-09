Raadslid Doetinchem doet aangifte na antisemitische mail

“Ik word geconfronteerd met een misdrijf en doe aangifte, het is aan de officier of het zin heeft om over te gaan tot vervolging”, zegt GroenLinks-raadslid Karen Kamps.

Waar collegeleden die stap niet zetten, ziet Kamps het als haar taak. “Iemand zei tegen mij dat hij het niet snapte, dat hij zoveel van dit soort berichten kreeg”, zegt het raadslid van Joodse komaf. “Maar dat is het hem nou juist. We moeten niet normaal gaan vinden wat niet normaal is. Naast haat tegen moslims, racisme, discriminatie op grond van geslacht of seksuele voorkeur is ook de ‘eeuwige jood’ weer terug van nooit weggeweest."



De verzender van de brief zou een man zijn die in Noord-Holland in een instelling verblijft. Omdat de brief niet specifiek aan een persoon was gericht, maar aan meerdere politici in heel Nederland, besloot de gemeente geen verdere stappen te zetten. Kamps weet niet of andere Doetinchemse raadsleden haar voorbeeld volgen.