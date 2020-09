Bestuurscrisis in Scherpenzeel: hoe nu verder?

Het is crisis in Scherpenzeel. Foto: Omroep Gelderland

Commissaris van de Koning John Berends vindt de uitlatingen van de wethouders van Scherpenzeel van weinig respect getuigen. De wethouders zegden vrijdag het vertrouwen in burgemeester Harry de Vries op en willen dat hij opstapt. "De toon van de openbare brief is mij rauw op het dak gevallen", zegt Berends.

De commissaris gaat komende week in gesprek met de wethouders en de voorzitter van de nog op te richten vertrouwenscommissie.

Dat de verhoudingen tussen de provincie en Scherpenzeel op scherp staan nu de provincie de gemeente tegen haar zin in wil herindelen, is geen geheim. Dat het niet boterde tussen waarnemend burgemeester De Vries en de wethouders weet ook iedereen die de Scherpenzeelse politiek volgt.

Maar toen vrijdagochtend duidelijk was dat de wethouders het vertrouwen in de burgemeester hebben opgezegd én hem betichten van lekken, kwam dat als een schok.

'Logisch dat ik een burgemeester spreek'

De wethouders (SGP en Gemeentebelangen Scherpenzeel) geven aan dat ze deze kwestie een aantal keer bij de provincie hebben aangekaart. Commissaris van de Koning John Berends erkent dat, maar wil niet te veel op die gesprekken ingaan omdat ze vertrouwelijk zijn.

Hij vindt het niet gek dat een burgemeester regelmatig contact heeft met de provincie: "Het is logisch dat ik regelmatig met burgemeester spreek, dat is een belangrijk onderdeel van mijn werk."

'Gedwongen herindeling maakt meer kapot dan je lief is'

Wethouders gaan niet over de benoeming van een burgemeester. De voorzet daartoe wordt gegeven door de gemeenteraad, als hoogste orgaan in de gemeente. Een afvaardiging van die gemeenteraad zit in de vertrouwenscommissie. Maarten Zwankhuizen (SGP) is de voorzitter van de commissie in oprichting.

Wat hem betreft is deze vertrouwensbreuk terug te voeren op de voorgenomen herindeling van de provincie Gelderland: "Gedwongen herindelingen maken meer kapot dan je lief is. Bij dit soort van bovenaf opgelegde processen onder druk gaat het snel fout, daar ben ik wel achter. We zien dan spanningen ontstaan die kennelijk naar buiten moeten. Dat betreuren wij." Hij vindt het jammer dat het vertrouwen tussen wethouder en burgemeesters verdwenen is.

Oppositie: compleet overvallen

Oppositiepartijen CDA, CU en ProScherepenzeel geven in een gezamenlijke reactie aan dat ze 'compleet overvallen zijn door het nieuws van de vertrouwensbreuk'. Zij zeggen dat er veel enthousiasme was over deze burgemeester: "Zijn ervaring als bestuurder werd breed erkend en hij werd unaniem gesteund in zijn functioneren als waarnemend burgemeester van Scherpenzeel. "

De fractievoorzitters betreuren de gang van zaken en hopen dat de burgemeester zijn werkzaamheden in Scherpenzeel spoedig kan en wil hervatten.

Komende dinsdag overlegt commissaris van de Koning Berends op het provinciehuis met de wethouders en de voorzitter van de vertrouwenscommissie. Op de inhoud van dat gesprek wil Berends nu niet vooruit lopen.