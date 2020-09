Gaat het Sifan Hassan lukken? Atlete doet aanval op werelduurrecord

Gaat het de Arnhemse atlete Sifan Hassan lukken om vrijdagavond in het bezit te zijn van het werelduurrecord? Ze gaat het in ieder geval proberen tijdens Memorial Van Damme in Brussel.

Als Hassan in het bezit wil komen van het werelduurrecord bij de vrouwen moet ze in 60 minuten tijd minstens 18 kilometer en 518 meter lopen. En daar heeft ze vertrouwen in, ondanks dat ze een heftig afgelopen halfjaar heeft meegemaakt, zo zegt ze bij de NOS.

"Ik heb vijf maanden doorgebracht in Ethiopië, zonder mijn coach", vertelde ze donderdag op de persconferentie. "Vanwege het coronavirus heb ik een pauze genomen. Drie maanden lang waren we bang."

'Beter voorbereid'

En door de coronacrisis liep Hassan pas twee wedstrijden dit seizoen. Half augustus was de laatste en dat ging niet goed. Toen moest ze in Monaco opgeven op de 5000 meter.

"In Monaco ging het nog niet goed", aldus Hassan. "Deze keer ben ik beter voorbereid en in betere conditie. Ik denk dat het me lukt om een betere tijd te lopen."

Rond 19.00 uur begint Hassan aan haar werelduurrecordpoging die nu in handen is van de Ethiopische atlete Dire Tune. Zij liep dat record in 2008.

