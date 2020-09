Opluchting en frustratie na verbod op Pegida-demonstratie

"Ik ben opgelucht dat het is afgelast", stelt voorzitter Ayhan Tonça van de Eyup Sultan Moskee. Volgens de voorzitter zou het daadwerkelijk verbranden of verscheuren van de Koran tot een gevaar voor de openbare orde kunnen leiden, omdat aanhangers van de islam heel fel kunnen reageren op de actie die door hen als heiligschennis wordt gezien.

Volgens de voorman van Pegida, Edwin Wagensveld, is de afgelasting in Apeldoorn het zoveelste voorbeeld dat de anti-islambeweging nog voordat er concreet actie is gevoerd al de mond wordt gesnoerd. "Je mag demonstreren in Nederland zolang het niet tegen één bepaalde religie is", zegt hij.

Koran wordt vernietigd

De voorman verbaast zich dat de demonstratie op het laatste moment werd verboden. "Ik heb afgelopen woensdag een gesprek gehad met de politie en de gemeente." Volgens Wagensveld is verbranden van het heilige boek voor moslims niet aan de orde geweest: "Wij hebben gezegd: 'hij wordt vernietigd'. Dat wist de burgemeester woensdagmorgen al. Er was geen actuele reden om het een half uur van tevoren af te breken."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.



Burgemeester Ton Heerts zegt dat de organisatie van de demonstratie de laatste dagen zelf steeds meer berichten heeft verspreid om de Koran te vernietigen en dat dat uiteindelijk resulteerde in het besluit. "Ik ben de laatste dagen geïnformeerd door de politie over mogelijke dreigingen die gepaard gingen met deze demonstratie", zegt Heerts. "Vanochtend kwam er van de politie zodanige informatie, dat bij elkaar genomen, de openbare orde en veiligheid voor inwoners, maar ook voor demonstranten van Apeldoorn niet langer kon worden gegarandeerd."

'Vrijheid moeten we koesteren'

De moskee was niet tegen de demonstratie an sich, aldus Tonça: "Vrijheid is een groot goed en dat moeten we koesteren met elkaar. Maar we moeten in dialoog blijven met elkaar als we verschillen van mening. Maar als hij (Wagensvelds, red.) de Koran wil verscheuren is die dialoog niet mogelijk, doordat hij zo'n starre houding aanneemt."

Volgens Wagensveld is dat niet aan de orde en heeft hij in Nederland het recht om het boek te vernietigen: "Een imam gaat nu voor mij bepalen wat ik mag zeggen en mag doen tijdens een demonstratie. Ik mag doen wat de wet mij toelaat."

Strijd nog niet gestreden

Wat de beweging exact als uiting ziet van het 'vernietigen' van de Koran laat Wagensveld voor nu in het midden: "Dat houden we voor de volgende keer."

Zie ook: Pegida-demonstratie op laatste moment verboden