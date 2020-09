Wim (51) oogst de eerste boerenkool van het jaar

Wim is groot liefhebber van de stevige winterkost. "Met goede aardappels, jus en een rookworst erbij." De teler is tussen de kool met gekroesde bladeren opgegroeid. "Ik weet niet beter dan dat mijn vader ook altijd boerenkool had."

Wat boerenkool betreft is Wim een echte fijnproever. De stelen, die in de boerenkool van de supermarkt gewoon worden mee gesneden, eet hij liever niet. "Die zijn bitter. Dat proef je." Daarom oogst Wim zijn boerenkool met de hand.

60 kilo per uur

"Eén hand aan de stam. En met de andere hand de bladeren eraf ritsen. Het is veel werk, maar als ik doorwerk dan heb ik 15 kisten vol in een uur. Dat is zestig kilo." De overgebleven stelen worden veevoer.

Wim Quik met de kale stronken van zijn geoogste boerenkool Foto: Omroep Gelderland

Dat de eerste boerenkool begin september wordt geoogst is vroeg, maar niet uniek. "Met mooi zonnig weer loopt het weleens door tot eind september."

Een gedeelte van de boerenkool, geteeld op zes hectare grond, wordt verkocht in zijn boerderijwinkel. De rest gaat via de veiling naar een snijderij, waarna het elders wordt verkocht.

Weer zin in boerenkool

In de boerderijwinkel merkt Wim dat mensen weer zin hebben in boerenkool. 'Het loopt goed. Sinds gisteren verkoop ik ook weer rookworst, zuurkool en andere wintergroenten. Sowieso is de vraag naar lokaal voedsel toegenomen sinds de coronatijd. Ik draai een kwart meer omzet."

Wim zelf eet het hele jaar door boerenkool. "In de zomer lust ik 'm ook. Zo eens in de veertien dagen." Ligt zijn vriezer dan vol met boerenkool? Op die vraag antwoordt hij nuchter: "Daar zit wel wat in. En ja, uit de vriezer is de boerenkool net zo lekker."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.