Mondkapjes zorgen voor problemen in het leerlingenvervoer

Enkele kinderen uit Rivierenland die met het leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs gaan, zitten vooralsnog thuis of moeten op een andere manier naar school. Vanwege de mondkapjesplicht in het taxivervoer heeft vervoerder Versis moeite om deze gevallen snel op te lossen.

Voor sommige kinderen is het dragen van een mondkapje fysiek of psychisch problematisch. Er is onduidelijkheid over of de kinderen in het speciaal voortgezet onderwijs met een mondkapje op in het taxibusje naar school moeten. Volgens de informatie die de Rijksoverheid hierover geeft is dat niet nodig, maar uit de geldende noodverordening blijkt dat dit wel moet.

''Wij zijn hier al een tijd mee bezig en hebben uiteindelijk besloten om ons aan de wet te houden'', zegt Rogier Roding van Versis. ''Zo is er ook op een laat moment pas naar boven gekomen welke leerlingen geen mondkapje kunnen dragen. Voor hen moet individueel vervoer geregeld worden en wij kunnen niet zomaar een blik chauffeurs open trekken.''

'Langer in onzekerheid'

Het gaat volgens Roding in de vijf Rivierenlandse gemeenten waar Versis het vervoer doet om drie of vier gevallen. Het is ook niet ongebruikelijk dat er aan het begin van het schooljaar wat individuele problemen zijn met het aanmelden voor leerlingenvervoer. ''Maar meestal zijn deze gevallen in een dag of twee opgelost'', zegt hij. ''Nu zitten deze mensen langer in onzekerheid. Gelukkig gaat 99 procent goed en we zijn heel druk met de gevallen waar het niet goed gaat.''

De meeste kinderen die in de regio gebruikmaken van het leerlingenvervoer komen uit Tiel. Bij de klankbordgroep van ouders voor het leerlingenvervoer zijn twee klachten bekend. ''De gemeente heeft de ouders in deze gevallen gevraagd zelf naar school te rijden'', zegt voorzitter Teun Tonino. ''Dat is natuurlijk niet acceptabel.''

Kamervragen

Over het algemeen zijn er bij de groep dus niet veel klachten binnengekomen. ''Wij worden misschien ook niet altijd benaderd'', zegt Tonino. ''Als het inderdaad zo is dat er meerdere kinderen hierdoor thuis zitten dan is dat zeer kwalijk en maken wij ons hard voor een oplossing.''

Landelijk heeft het CDA recent Kamervragen gesteld aan de minister om de mondkapjeskwestie in het leerlingenvervoer op te helderen.