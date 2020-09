Wijnboer Youp vraagt de weergoden om zon: 'Je wilt geen water bij de wijn'

Wijnboer Youp Cretier van Domein Hof te Dieren kijkt bezorgd naar de lucht. "Veel water in de druif dat willen we liever niet."

Afgelopen zomer is het perfect weer geweest voor een goede oogst, maar de afgelopen tijd heeft het eigenlijk te veel geregend en dat is niet goed voor de druif. "Een grootheid van vroeger die kon wel water in wijn veranderen, maar dat gaat mij niet lukken. Dus ik wil heel graag dat, dat water verdampt en dat we de druiven met mooi droog weer binnen kunnen halen."

Dan loopt de wijnboer snel naar binnen en komt terug met een aantal vuurpijlen. Onder het dikke wolkendek ziet hij een grote zwerm spreeuwen. "Vorig jaar heeft zo'n zwerm voor 35 duizend euro aan druiven weggevreten."

Behendig steekt de wijnboer de pijlen in oude wijnflessen en steekt ze aan met zijn sigaar. Met de knallen kan hij de vogels verjagen, maar dat lukt natuurlijk niet met het wolkendek.

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat daaronder verder.



"Het kan een goed jaar worden, maar uiteindelijk weet ik dat pas eind oktober als we alle druiven geoogst hebben. Dan weet je de opbrengst en kwaliteit, nu is het nog even afwachten wat het gaat worden. Als wijnboer is het eigenlijk steeds afwachten wat voor weertype er over je heen komt, of liever gezegd over je druiven. 30 tot 35 graden afgelopen zomer was hartstikke mooi. Maar als het weer zich nu even van de andere kant laat zien, dan krijg je het effect van veel water in de druif."

'Water bij de wijn, dat wil je niet'

Cretier legt uit dat een waterige druif met de smaak van de wijn doet. "Water bij de wijn, dat wil je niet. Als het er in zo'n vroeg stadium bijkomt dan wordt het een 'dunne' wijn. De meeste mensen willen toch een glas goede wijn, zoals wij dat zeggen."

Met een speciaal apparaatje checkt de wijnboer het suikergehalte van de druiven in zijn wijngaard. Het apparaat geeft aan dat de eerste druiven volgende week al geoogst kunnen worden. En dat betekent dat de wijnboeren met spanning de weerberichten volgen.

"Het is absoluut in de lucht kijken en afwachten en hopen dat de weermannen droog en bestendig weer deze kant op sturen," zegt Youp Cretier. "Het blijft afwachten. Druiventeelt is een risico, zeker in Nederland, maar het is zo'n mooi vak."