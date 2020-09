Net over de grens bij Winterswijk ligt een Romeinse stad

We schrijven 19 voor Christus. De Romeinen hebben Gallië (het huidige Frankrijk, België en zuiden van Nederland) veroverd tot aan de Rijn. Keizer Augustus besluit vanuit Rome om met zijn legers verder naar het noorden en oosten te marcheren. Daar woont een volk dat de Romeinen de Germanen noemen.

Vanuit een legerkamp op het Kops Plateau in Nijmegen trekken de Romeinse legers de Rijn over. Een tijdlang lijken de veroveringstochten succesvol. De Romeinen koloniseren Germanië en bouwen de ene na de andere stad op de oostelijke oever van de Rijn.

Legioenskamp Aliso

Haltern am See is een voorbeeld van Romeinse kolonisatie diep in Duitsland. Eigenlijk stichtten de Romeinen hier geen stad, maar een gigantisch legerkamp om Germanië verder te veroveren. Het kamp heette Aliso en kon vijfduizend militairen huisvesten. Precies op de plek van het legerkamp bouwden de Duitsers een museum om meer dan 1200 bijzondere vondsten aan het publiek te tonen.

Romeinen lopen in Germaanse hinderlaag, Foto: Omroep Gelderland

Varusslag

In het legerkamp Aliso verblijven in 9 na Christus ook soldaten van het Negentiende Legioen. Zij trekken richting het noorden om opnieuw oorlog te voeren tegen Germaanse soldaten.

In het Teutoburgerwoud worden de Romeinen finaal in de pan gehakt. Deze slag staat in Duitse geschiedenisboeken bekend als de Varusslag. Het betekent het einde van de Romeinse kolonisatie ten oosten en noorden van de Rijn. Deze rivier wordt definitief de noordgrens van het Romeinse Rijk.

Ten zuiden van de Rijn stichten de Romeinen steden als Nijmegen en Xanten en ten noorden blijven de Germanen de baas. Maar als de geschiedenis anders was verlopen, hadden de Romeinen wellicht ook steden gesticht op de Veluwe en in de Achterhoek.

Ridder Bas in Romeins Museum Haltern am See, Foto: Omroep Gelderland

Ridders van Gelre

De Ridders van Gelre gaan vanavond op bezoek in het Romeinse museum van Haltern am See. Ook vinden ze overblijfselen uit de oudste stadsgeschiedenis van Nijmegen. Ridders van Gelre over de Romeinse geschiedenis van Gelderland is vanavond vanaf 17.20 uur te zien op TV Gelderland en wordt ieder uur herhaald.

De Gelredag is zaterdagochtend 26 september op Germaans grondgebied. Bezoekers zijn tussen 10.00 en 12.00 uur welkom bij de ijzertijdboerderij op het Wekeromse Zand. Zij kunnen ervaren hun Germaanse boeren leefden op het moment dat de Romeinen in Gelderland arriveerden. Aanmelden kan op gelredagen@gld.nl.