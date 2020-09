Vitesse voor het eerst in GelreDome met publiek: 'Oefenwedstrijd voor de hele club'

Vitesse speelt zaterdag voor het eerst sinds de coronacrisis een oefenwedstrijd met publiek in eigen stadion. Tegen het Duitse SV Darmstadt 98 zijn er zo'n 2000 supporters welkom op de Oost-tribune. En dat is voor de hele club een belangrijke oefenwedstrijd, zegt directeur Pascal van Wijk. "Niet alleen voor de spelers."

Vooropgesteld is de directeur blij dat er 2000 supporters aanwezig mogen zijn bij de wedstrijd zaterdag. Maar de teleurstelling klinkt ook in zijn stem. "2000, dat is echt veel te weinig. We hebben ruim 6000 seizoenkaarten verkocht, die wil je ook allemaal belonen voor hun steun. Het is voor mij dus heel dubbel. Maar we kregen geen toestemming voor meer supporters."

Kiezen voor het spelen zonder supporters was voor Vitesse geen optie, want niet alleen de spelers moeten oefenen. Ook de club moet oefenen met alle coronaregels. "Zo moeten supporters morgen op bepaalde tijdslots naar binnen, zijn er op de wc's minder urinoirs beschikbaar en moeten we zorgen dat drankjes zoveel mogelijk gehaald worden door één persoon. Ik noem nu drie of vier dingen, maar er zijn wel vijftig dingen die we moeten regelen. Het is dus ook een oefenwedstrijd voor de hele organisatie. Voor de stewards, het personeel en de horeca. Dit zijn we niet gewend", aldus de algemeen directeur.

Straks als de competitie begint zijn er ruim 6000 supporters welkom. "Maar dan wil je niet meer oefenen, dan moeten we er ook klaar voor zijn", stelt Van Wijk.

Hele andere beleving

Ook voor de supporters zal het een hele andere beleving worden van een wedstrijd, denkt Van Wijk. "Je kunt niet meer even zij aan zij met wat maten een biertje drinken of met mensen buiten jouw gezin bij elkaar zitten. De beleving wordt anders, dat is echt heel jammer. Ze mogen ook niet zingen, dat is echt een andere ervaring. Aan de andere kant zijn we ook heel blij dat mensen eindelijk weer naar het stadion kunnen."

Maar als alles goed loopt kan Vitesse met de competitiestart dus ruim 6000 supporters ontvangen. Als het aan Van Wijk ligt worden dat er snel meer. "Door te bewijzen dat wij de regels netjes opvolgen hoop ik dat we kunnen uitbreiden naar meer supporters. Maar we zijn natuurlijk ook afhankelijk van de ontwikkeling van het virus."