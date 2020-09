Groene lijn als toeristische looproute in centrum van Nijmegen alweer verwijderd

De verwijderde lijn was een test

Het was de bedoeling van de lijn dat de bezoeker of Nijmegenaar die zonder routeboekje door de stad wil lopen en die wil (her)ontdekken dat kan doen. Een woordvoerder van de gemeente Nijmegen geeft aan dat de eerste lijn een test was om te kijken hoe de lijn functioneerde op verschillende ondergronden. "Je wilt weten hoe dit er in de praktijk uitziet. Denk hierbij aan hoe de lijn eruit ziet op verschillende ondergronden, maar ook hoe je met obstakels omgaat", aldus de woordvoerder. De lijn wordt nu weggehaald en er komt vervolgens een definitieve lijn voor terug. "De huidige lijn bracht best wat problemen met zich mee, waardoor de lijn er niet mooi en netjes uitzag. Zo was er bijvoorbeeld om een geparkeerde fiets heen getrokken."

Op de huidige lijn kwam ook de nodige kritiek, met name via social media. Deze kritiek zal worden meegenomen door de gemeente, maar het was volgens de gemeente Nijmegen niet de reden voor het verwijderen van de huidige groene lijn. "Natuurlijk zullen we de kritieken meenemen in de definitieve lijn. Maar gelukkig waren veel van de omwonenden met wie we naar de lijn hebben gekeken al enthousiast en het zal alleen maar verbeterd worden. Twaalf september moet de definitieve lijn af zijn, dan zullen ook de eerste borden geplaatst worden", aldus de woordvoerder. De nieuwe lijn moet volgens de woordvoerder netter zijn en beter komen te liggen zodat er niet te veel voertuigen overheen geparkeerd staan.

Foto: RN7

'Nuttig voor anderhalve meter regel'

Jolanda van Veluw woont midden in het centrum van Nijmegen en is voorzitter van het bewonersplatform Nijmegen Centrum. Zij is van mening dat de lijn een erg leuk initiatief is, maar volgens haar zou de uitvoering ook beter kunnen. "De lijn had ook nuttig ingezet kunnen worden voor de anderhalve meter regel. Hij mag van mij rustig terugkomen, maar dan wel om de massastromen in het centrum in goede banen te leiden zoals dit ook al in andere steden gebeurt", vertelt van Veluw. "Ik denk dat het leuke van de toeristische route en het noodzakelijke van de coronamaatregelen handhaven hier goed samen kunnen komen met een nieuwe lijn door het midden van de straat." De woordvoerder van de gemeente Nijmegen heeft aangegeven dat de verwijderde lijn niks met de coronamaatregelen te maken had en de nieuwe lijn zal hier ook geen rol in spelen. "Daar was deze lijn nooit voor bedoeld en het zal in de toekomst ook enkel als toeristische route functioneren."