'Mini-Paul Pogba' wil naam maken bij Vitesse

Als je hem ziet lopen, dan heeft hij wel wat weg van topvoetballer Paul Pogba die bij Manchester United speelt. We hebben het hier over de nieuwste aanwinst van Vitesse, middenvelder Idrissa Touré. Zelf moet hij wel lachen om die vergelijking. 'Ze noemden mij bij Juventus ook mini-Paul'.

Wanneer we hem confronteren met het feit dat hij op Paul Pogba lijkt, begint de vrolijke Duitser enthousiast te vertellen. "Als je mij ziet spelen denk ik dat ik wel wat van hem weg heb. Natuurlijk heb ik nog niet de kwaliteiten zoals hem, daarin moet ik me nog verder ontwikkelen."

Daarnaast was die vergelijking niet heel vreemd, zo vertelt de 22-jarige middenvelder. "Bij Juventus noemde Juan Cuadradro (speler Juventus, red.) mij ook al mini-Paul. Ik heb ook wel dezelfde stijl als hem. Aan de bal ben ik chill, als ik de bal niet heb ben ik agressief. Ik ben ook een dynamische speler en houd ervan om te dribbelen met de bal."

Bij VVV op proef

Toch is de vergelijking met de topspeler van Manchester United misschien iets te veel eer voor een speler die twee jaar geleden op proef was bij VVV Venlo. Daar had hij twee trainingen, toen kon hij alweer gaan. Hij zou daar geen goede indruk hebben achter gelaten.

Touré zelf heeft daar een andere mening over. "Ik weet nog dat ik daar twee dagen op de training was. Maar het probleem was dat ze niet 100 procent de garantie gaven dat ik daar zou spelen. Ik wilde dat dus niet. Ik besloot weg te gaan en twee dagen later belde de Italiaanse topclub Juventus. Dat was dus perfect. Ja, ik weet het. Het is een groot verschil tussen VVV en Juventus."

Bij de Italiaanse topclub speelde de Duitser in het -23 team en trainde hij ook mee bij het eerste elftal. "Daar heb ik dus veel geleerd van grote spelers. Ze hielpen mij een hoop. Nu ben ik hier bij Vitesse en daar gaven ze wel mij het gevoel dat ze me echt wilden hebben. Niet zoals bij VVV toen. Het gevoel dat de club achter je staat is voor een speler echt belangrijk."

Tekst gaat verder na de foto:

'Ik ga niet keepen'

En dus wil hij zich nu bij Vitesse laten zien. "Ik dank deze club voor het vertrouwen en ik wil nu iedereen laten zien wat ik kan en waarom Vitesse voor mij heeft gekozen. Ik kan op het middenveld spelen, maar ook aanvallend en verdedigend. Zowel centraal achterin als rechtsback, geen probleem. Ik ben een flexibele speler. Dat is fijn voor mij en de trainer. Ik doe op elke positie mijn best. Nee, ik ga trouwens niet keepen. Dat is voor mij en Vitesse niet verstandig. Dat is het enige waarvan ik weet dat ik het zeker niet kan."

En mocht deze huurtransfer tot succes leiden, wie weet krijgt Touré dan ooit de status van Paul Pogba. "Ik heb hem overigens nog nooit ontmoet, maar misschien staan we ooit op hetzelfde veld. Dat zou mooi zijn."