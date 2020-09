Acteurs gezocht voor muziektheatervoorstelling

Het door Nenad Fiser geschreven muziektheaterstuk Brood en Dood (oorspronkelijke titel Death & Breakfast, 2015) is een verhaal over een wereld in transitie. Waarin veilig gewaande werelden “zomaar” kunnen oplossen, grenzen kunnen vervagen en mensen op drift raken: op zoek naar een nieuw veilig heenkomen elders in de wereld. Een beeld van alle tijden, maar in de tijd waarin wij nu leven opnieuw actueel. En opnieuw roept dat vraagstukken op over hoe ons te verhouden tot deze werkelijkheid.

De schrijver focust niet op specifieke historische gebeurtenissen of individuele anekdotes, maar doet een poging deze wereld in beweging in een universele context te tonen. Het stuk bestaat uit veertien scenes die als losliggende puzzelstukjes een groter geheel doen vermoeden. Deze puzzelstukjes worden bij elkaar gehouden door de grondidee verwoord en verbeeld in de laatste scene: dat het lot van de wereld als een Rad van Fortuin onzichtbaar draait. Zodat niemand weet wanneer de één of wanneer de ánder degene zal zijn: wie zal kunnen blijven of wie zal moeten vluchten. Er is slechts één hoop: “Als ik moet vluchten, zal degene bij wie ik om onderdak moet vragen dan net zo gastvrij zijn als ik hoop dat ik ben?”

Brood en Dood is geschreven als een multimedia muziektheatervoorstelling, voor een acteursensemble van p/m twaalf acteurs, een koor en een klein instrumentaal ensemble. Bureau Wijland is de producent, de muziek is geschreven door Mile Lukic en de regie is in handen van Albert Hoex.

Brood en Dood zoekt acteurs (m/v)

Buro Wijland is voor de voorstelling Brood en Dood op zoek naar een ensemble van enthousiaste, ervaren acteurs uit het amateurkunstencircuit van Nijmegen/Arnhem e.o. We zijn op zoek naar acteurs met achtergronden uit alle hoeken en gaten van de wereld, zestien jaar of ouder, gemotiveerd, ervaren en volledig beschikbaar gedurende de opgegeven repetitie- en speelperiode. Deelname aan een auditieronde is verplicht.

Audities:

11 of 12 of 13 september 2020; locatie: Bureau Wijland, Prins Hendrikstraat 7, 6521 AV Nijmegen

Lijkt het je leuk om mee te spelen in Brood en Dood? Meld je hieronder voor de auditie