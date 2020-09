'Alle Wijchenaren verdienen een stem in fusietraject met Druten'

Alle stemgerechtigden in Wijchen moeten mee kunnen praten over de fusie met Druten, zo stelt de lokale CDA-fractie. Binnenkort vindt er op basis van een steekproef een draagvlakpeiling plaats om in kaart te brengen wat de plaatselijke bevolking van een herindeling vindt. Maar dát vindt de partij niet genoeg: "We willen iedereen een stem geven."

Voordat Wijchen en Druten kunnen fuseren, willen de gemeenteraden dat de lokale bevolking ook achter zo’n herindeling staat. Daarom komt er een draagvlakpeiling om de belangen van de gemeenschap in kaart te brengen. Het idee is om dat te doen op basis van een steekproef, maar daar is niet iedereen het mee eens.

"Je kan onderbouwen dat het een representatief beeld van het draagvlak biedt, maar dan ga je voorbij aan het feit dat veel Wijchenaren zich niet gehoord zullen voelen", meent Björn Derksen, fractievoorzitter van het CDA. Daarom vindt hij dat alle stemgerechtigden in Wijchen mee moeten kunnen doen aan het onderzoek. "De vraag of mensen voor of tegen een fusie met Druten zijn, moet dan duidelijk opgenomen worden in de draagvlakpeiling."

Fusie als verkiezingsthema

Tijdens de raadsvergadering op 22 september zijn fractieleden van het CDA van plan om twee voorstellen in te dienen om het fusietraject in hun ogen democratischer te maken. "Ons toekomstbeeld is één grote dorpengemeente in het Land van Maas en Waal met Wijchen als centrumplaats. Het gaat er nu om dat we bewoners hier een hele duidelijke stem in geven."

De partij vindt dat de fusie eigenlijk een verkiezingsthema hoort te zijn, maar dát zit er niet in. "Daar is geen meerderheid voor. Daarom focussen we ons nu op het draagvlakonderzoek", besluit Derksen.

