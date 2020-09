Gelderland helpt vijf jaar op tv: honderden mensen geholpen

Hoeveel oproepjes er precies gedaan of opgelost zijn, weet de redactie niet meer. ''Het zijn er te veel'', zegt redacteur Renate Koning. Dit najaar bestaat Gelderland helpt vijf jaar op tv en daardoor zijn zeker honderden mensen, verenigingen en stichtingen geholpen. "Met alle vragen die aandacht kregen op radio, social media en website erbij komen we wel aan duizenden."

Of het nu een vraag is voor een beetje hulp voor je tuin, je zoekt een goede bestemming voor je verzameling of kan dat ene oude klasgenootje niet vinden. Gelderland helpt is er voor de meest uiteenlopende onderwerpen.

Vraag en aanbod

Al jaren vinden Gelderlanders elkaar via de verschillende kanalen van het platform voor vraag en aanbod. Al negen jaar op radio en web en dit najaar het vijfjarig jubileum op tv. De eerste jaren gepresenteerd door Angelique Krüger, daarna door Sonja Booms en inmiddels twee keer per week een korte uitzending zonder presentator.

De allereerste uitzending van Gelderland helpt op tv (tekst gaat verder onder de video):

"In 2011 is Gelderland helpt begonnen op radio en web. Ieder dag hadden wij een hulpvraag. Dit liep zo goed dat in 2015 is besloten het uit te breiden met televisie. Het tv-programma had hetzelfde concept. Mensen konden met hun hulpvraag of aanbod bij ons terecht. Mooie ontroerende en grappige vragen hebben wij binnengekregen. Ook vragen waarvan je dacht: deze worden nooit oplost. Mooi voorbeeld daarvan is Stanley de Fretes uit Doetinchem die een nierdonor zocht en via Gelderland helpt ook vond", aldus Koning, redacteur van het eerste uur.

Soms liep het volledig uit de hand

"We hadden ook vragen waarbij het volledig uit de hand liep qua reacties zoals de naaimachines voor Afrika. De hele redacties stond vol met wel 100 naaimachines. Mensen kwamen regelmatig bij ons aan de deur om spullen in te leveren. De ene keer leek de redactie wel een kledingwinkel met vele zakken vol kleding voor de Werkgroep Hulptransporten Oost Europa in Apeldoorn. Op andere momenten werden we bedolven onder doppen voor KNGF", blikt Koning terug.

De meest bijzondere vragen kwamen voorbij. "We vroegen mensen die mee wilde haken voor muis Jantje, om muisjes te haken voor mensen die aan Parkinson of Alzheimer lijden. We zochten een paard voor een voltige vereniging. En oma Jam deed verschillende oproepen voor lege potjes en voor suiker. Met de enorme respons kon ze weer jam maken om daarvan de opbrengst te doneren aan KWF."

Tekst gaat verder onder de foto.

"Er zijn bijzondere vriendschappen ontstaan nadat mensen elkaar via Gelderland helpt hebben ontmoet. En stichtingen hebben elkaar via Gelderland helpt gevonden en verder geholpen. Allemaal dankzij de hulp van het publiek. Daar zijn we iedereen die heeft gereageerd bijzonder dankbaar voor", gaat Koning verder.

Een kat om te kroelen en slaapzakjes voor eekhoorns

Gelderland helpt vond een kat voor de 75-jarige Coba om mee te kroelen. En vervulde rondom Nationale Ouderendag wensen van ouderen. Zo mocht mevrouw Schotanus uit Zutphen racen op het circuit in Assen. Een oproep van de Stichting Rescue Baby Gambia leverde bijna 30.000 babymutjes op. En honderden mensen hielpen de eekhoornopvang in Lunteren aan noten, zaden en slaapzakjes voor de dieren.

Afgelopen jaar speelde Gelderland helpt ook een belangrijke rol tijdens de coronacrisis. Gelderlanders kwamen spontaan met mooie initiatieven. Ontroerend waren de reacties daarop.

We kijken de komende tijd terug op vijf jaar Gelderland helpt op tv. Elke zondagavond komt er op TV Gelderland een bijzondere, leuke of succesvolle oproep voorbij uit de afgelopen jaren.

Een ook via radio, social media en internet blijven we mensen helpen.





