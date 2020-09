Online coronachecklist moet flessenhals ziekenhuis Rivierenland voorkomen

Het ziekenhuis Rivierenland in Tiel start vanaf vrijdag met een online corona checklist. Daarin kunnen bezoekers en patiënten 48 uur van tevoren invullen of ze last hebben van coronagerelateerde klachten. Door mensen thuis een checklist in te laten vullen, wordt voorkomen dat er in de hal opstoppingen plaats gaan vinden.

Rivierenland vraagt al sinds het begin van de coronacrisis in de centrale hal naar eventuele gezondheidsklachten van bezoekers, legt woordvoerder Marjolein Klaassen uit. “Bij binnenkomst proberen we zo mensen die mogelijk coronaklachten hebben te weren. Dat doen we zodat andere bezoekers, patiënten en medewerkers geen gevaar lopen”

Nieuw is nu dat de 'corona-vragen' niet alleen meer door ziekenhuismedewerkers worden gesteld, maar dat bezoekers ook online kunnen aangeven dat ze geen klachten hebben. “Dit doen we 48 uur van tevoren”, gaat Klaassen verder. “Hiermee voorkomen we dat mensen een week van tevoren al alles in gaan vullen. Dat willen we echt tegengaan.”

'Zelf wijs zijn'

De woordvoerder erkent dat er ook in 48 uur nog veel coronaklachten kunnen opspelen. “We gaan er dan vanuit dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De test is natuurlijk een momentopname. Krijgen mensen alsnog klachten die te maken kunnen hebben met corona, dan moeten ze zelf zo wijs zijn om niet te komen.”

Mensen die ‘slagen’ voor de online test, krijgen een groen scherm te zien. Bij binnenkomst in Rivierenland moeten zij dat scherm tonen aan een medewerker. Klaassen: “Daarna kunnen ze zo doorlopen. We hopen hiermee opstoppingen in de hal te voorkomen.” Ze benadrukt dat de online test een extraatje is. “Mensen die de test niet kunnen invullen, worden gewoon in het ziekenhuis bevraagd naar eventuele klachten.”