Museum Hattem biedt beleving voor visueel beperkten

Een aantal kunstwerken in het museum is voorzien van beacons. Dat zijn kleine apparaatjes die op strategische plekken in het museum zijn aangebracht en communiceren met de app op een smartphone. Deze maakt contact en via de app hoort de bezoeker geluiden, zogenaamde soundscapes. Deze geluiden vertellen het verhaal, de sfeer en het gevoel van het schilderij. De geluiden zijn 3D opgenomen, waardoor de luisteraar het gevoel heeft midden in het schilderij te staan.

Kunst voelen

Ook kunnen de visueel beperkten kunstwerken voelen. Het schilderij De Nonnetjes van Concerneau van Jo Koster is uitgevoerd op zogenaamd zwelpapier. Dit papier gaat door een thermische printer en de delen die je wilt voelen, zwellen dan op.

Schilderij De Nonnetjes van Concerneau uitgevoerd op zwelpapier Foto: RTV Hattem

Directeur Daphne Kampman-Maas is trots op het bereikte resultaat. Eind 2018 won het museum de Raak Stimuleringsprijs. "We hadden gerekend op de eerste prijs van 30.000 euro", vertelt Daphne. "Maar het werd de derde prijs van 7.500 euro. Ook geweldig natuurlijk, maar dit betekende wel dat we onze plannen moesten aanpassen om het project haalbaar te maken. Gelukkig kregen we subsidies."

Tekst gaat verder na de video.

Kampman heeft de video gepresenteerd aan alle geldschieters en twee telefoons en koptelefoons kunnen kopen voor gebruik in het museum. De subsidieverstrekkers vinden het een geslaagd project, volgens haar.