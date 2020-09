Schoonmaker Neede vrijgesproken van betrokkenheid bij hennepplantage

De rechter in Zutphen heeft donderdag een 43-jarige man vrijgesproken die door het OM verdacht werd van deelname aan een hennepkwekerij en diefstal van stroom. De kwekerij werd in 2018 ontdekt op een bedrijventerrein in Neede, waar de man een schoonmaakfirma runt.

In een loods aan de Bedrijvenweg in Neede trof de politie november 2018 een grote hennepplantage aan met 1300 planten. De geautomatiseerde kwekerij was op dat moment nog vol in bedrijf. Naast de planten confisqueerde de politie ook lampen en 7 kilo gedroogde hennep. De politie nam ook verschillende voertuigen in beslag, waaronder een dure Mercedes.

Drie dagen cel

De 43-jarige man uit Enschede bezit een schoonmaakbedrijf aan diezelfde Bedrijvenweg in Neede, als waar de kwekerij werd aangetroffen en hij werd destijds bij de inval aangehouden en zat drie dagen in de cel. Tot zijn grote opluchting sprak de rechter hem vrij.

120.000 euro

Het OM Oost Nederland eiste twee weken geleden - bij de inhoudelijke behandeling - ook de terugbetaling van 120.000 euro. Het ging om illegale winst die de schoonmaker zou hebben verdiend met de hennepkwekerij. Maar de rechter vindt dat er niet genoeg bewijs is. Zo is er geen dna aangetroffen van de man in de loods waar de kwekerij gevestigd was.

"Betrokkenheid van mijn cliënt berust op aannames", laat advocaat Roy van der Wal weten. "Enkel omdat de firma van mijn cliënt naast de plantage is gevestigd heeft men gedacht dat hij er wel mee te maken moest hebben. Maar als je het dossier doorleest vind je geen snipper bewijs daarvoor."

