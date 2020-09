Veel vragen over windmolens en zonneparken in Zutphen

Bewoners van de Dennendijk in Warnsveld schrokken zich onlangs een hoedje toen ze de mogelijke locaties voor windmolens zagen. "Wij hebben daar net ons droomhuis gebouwd, en dan hoor je dat er misschien negen windmolens in de achtertuin komen", vertelt één van de buurtbewoners op de bijeenkomst.

Net een nieuw huis

Aan de Dennendijk worden momenteel nieuwe huizen gebouwd onder de naam 'De Landskroon'. Een stel dat nu in de stad woont, gaat er binnenkort ook wonen. "We gaan juist naar het buitengebied verhuizen vanwege de rust en de ruimte, dus we zijn wel heel erg benieuwd wat de gemeente precies van plan is."

Naast de negen windmolens in het broekgebied staat ook de Lochemseweg als mogelijke locatie voor windmolens in het conceptplan. Technisch en landschappelijk lijken deze locaties het meest kansrijk, maar een medewerker van de gemeente Zutphen drukt de inwoners op het hart dat er nog niks vast staat.

Verschillen tussen gemeenten

Naast de zorgen over waar mogelijk windreuzen komen te staan, hebben inwoners ook vragen over de procedures. "Hoe weten we wanneer de de plannen concreet worden, en hoe kunnen we dan eventueel bezwaar maken tegen een windmolen of een zonnepark?" Woordvoerder Anniek Neve van de gemeente Zutphen legt uit dat dit zowel in de plaatselijke krant als op de gemeentewebsite gecommuniceerd wordt.

Bij het zien van de verschillen tussen de gemeenten in de regio fronst een inwoner zijn wenkbrauwen. "Waarom moeten wij vijftien windmolens bouwen en Lochem maar vier?" Een medewerker van de gemeente Zutphen legt uit: "Wij gaan voor een mix van zon- en windenergie, Lochem kiest voor meer zonneparken."

Draagvlak

Wethouder Harry Matser probeert de vragen van inwoners op de bijeenkomst zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar is het niet te vroeg om inwoners te informeren over plannen die nog helemaal niet vast staan? "We denken juist dat het goed is om inwoners vanaf dag 1 te betrekken bij de energietransitie. Het nadeel is dan inderdaad wel dat je niet kan zeggen: wie, wat, waar en wanneer."

Volgens Matser is het bij dit gevoelige onderwerp juist van belang om als gemeente transparant te zijn. "De mensen die ik hier spreek zijn er ook van overtuigd dat er wat moet gebeuren, maar het wordt ingewikkeld als het bij hun voordeur komt. Ik leg dan uit dat ik sta voor het algemeen belang, waarbij we zoveel mogelijk recht willen doen aan het persoonlijke belang."

Op donderdag 10 september debatteert de Zutphense gemeenteraad over de concept RES.

