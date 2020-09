Bestuurscrisis Scherpenzeel: wethouders zeggen vertrouwen burgemeester op

Crisis in het college van burgemeester en wethouders in Scherpenzeel. De wethouders zijn het vertrouwen in burgemeester Harry de Vries kwijt en willen dat hij opstapt. De Vries 'lekte' volgens de wethouders van Scherpenzeel informatie naar de provincie over de herindeling van de gemeente, waarover de wethouders en de burgemeester van mening verschillen.

De wethouders willen dat de gemeente zelfstandig blijft. Waarnemend burgemeester De Vries neemt op dat dossier vaak een minderheidsstandpunt in. Dat is algemeen bekend en daar hebben de wethouders op zich ook geen bezwaar tegen.

Maar volgens de wethouders kan hun burgemeester niet langer aanblijven, omdat hij stelselmatig achter hun rug om informatie deelt met de provincie. De wethouders hebben de Commissaris van de Koning geïnformeerd over de vertrouwensbreuk.

De wethouders geven in een brief aan de gemeenteraad aan dat ze dit meerdere keren aangekaart hebben bij de provincie en ook bij het ministerie. Na een aantal incidenten van afgelopen zomer is voor de wethouders de maat vol. Het lijkt erop dat een overleg tussen de provincie, de burgemeester van Barneveld en Harry de Vries van Scherpenzeel eind augustus de druppel is geweest.

Nog meer verwijten

Ook verwijten de wethouders De Vries dat hij niet heeft meegewerkt om de verhouding tussen college en raad te verbeteren. En dat zijn houding, gedrag en uitlatingen binnen de organisatie richting derden niet passend zijn voor een burgemeester. Volgens de brief heeft de burgemeester de vertrouwensbreuk 'ter kennisgeving aangenomen.'

Herindeling

De provincie Gelderland wil dat Scherpenzeel wordt heringedeeld met Barneveld. De provincie wil met met Scherpenzeel, dat liever zelfstandig blijft, wel een 'open overleg voeren.' Volgens de wethouders past de houding van de burgemeester hier niet bij.

Provincie aan zet

Donderdag is de Commissaris van de Koningin geïnformeerd, hij is nu aan zet. Hij heeft de wethouders gevraagd om volgende week te overleggen en deze vertrouwensbreuk nog even voor zich wilden houden Dat was volgens de wethouders niet mogelijk. Burgemeester De Vries zit ziek thuis en laat weten nu niet te willen reageren op de vertrouwensbreuk. Hij verwijst naar de provincie. De provincie zegt dat er komende maandag een overleg is tussen de Commissaris van de Koning, de wethouders en de vertrouwenscommissie in oprichting. Een vertrouwenscommissie bestaat uit raadsleden die zich bezighouden met een burgemeestersvacature.

