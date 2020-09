Voormalig motorcoureur maakt van grote passie zijn beroep

Van modeltreintjes tot huisjes en boompjes, Martin Domburg heeft het allemaal in zijn nieuwe zaak die hij samen met zijn vrouw Ellen gaat runnen.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Het mooiste model wat we hebben is deze locomotief", zegt Martin, terwijl hij een blauwe trein laat zien. "Dit is een Nederlandse locomotief die in de jaren 50 rondreed in deze kleurstelling. En het mooie is dat hij boordevol zit met techniek en geluid."

Techniek

En die techniek is de specialiteit en grote passie van de 37-jarige Ermeloër. Martin was jarenlang actief in de motorsport, maar daar kwam opeens een eind aan.

"Op een geven moment kreeg ik een heel heftig ongeluk in Spa-Francorchamps, waarbij ik echt door het oog van de naald ben gekropen", vertelt Martin. "Toen ik thuis kwam was vrouwlief wel een beetje klaar met de hobby."

"Toen vond ik het wel genoeg ja", beaamt zijn vrouw Ellen. "Toen was het tijd voor een nieuwe stap in ons leven." En dat werd dus de modelspoorwinkel.

Hip

Het is niet meer alleen een hobby voor oude mannetjes, modeltreinen zijn weer helemaal hip merkt Martin. Hij krijgt klanten van over de hele wereld. Vijf jaar geleden begon hij bij klanten techniek in te bouwen, naast zijn gewone werk. "En dat we nu exact vijf jaar later op het punt staan om een winkel te openen, is natuurlijk fantastisch."

Dat vindt ook zijn vrouw Ellen: "Een droom die uitkomt". De officiële opening van Domburg Train Support is deze zaterdag.