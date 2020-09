Hoe herinneren de Duitsers in de grensregio de oorlog?

'Je merkte van de oorlog nog maar weinig en in het kleine stadje aan de Rijn was het vrij rustig,' vertelt Klaus. Als kind heb ik niets gemerkt van de grens of iets dergelijks.

"Wat ik me nog wel kan herinneren is dat hoe dichterbij de grens je kwam hoe meer Duitsers je tegenkwam die in Nederland boter, koffie en sigaretten gingen kopen," gaat Klaus verder.

Hij merkt dat de verhoudingen tussen Duitsers en Nederlanders na de oorlog zeker niet makkelijk waren. Hij schreef er een roman over. “Wintersturm – Die Zeit holt alles ein” speelt zich af in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog in het Duits-Nederlandse grensgebied. Het verhaal is fictie. Maar Klaus Hell wilde de gebeurtenissen toch in een historisch correcte context zetten.

De herinneringen aan deze tijd staan centraal, bijvoorbeeld aan vlucht en verdrijving, maar ook de gevoelens van nu zijn erg belangrijk over wat ons verbindt en wat ons van elkaar onderscheid. Slechts op enkele kilometer afstand van de Nederlandse grens werd Klaus Hell geboren. Het was in het jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog.

