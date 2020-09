Handhavers massaal op de been op Arnhem Centraal: 'We zien een toename van agressie'

De voorbije weken waren er meerdere incidenten op het treinstation in Arnhem - ondanks een afname in het aantal reizigers. Handhaver Jeroen weet uit eigen ervaring hoe bedreigend zulke incidenten kunnen zijn. Hij maakte vorig jaar op een ander station mee hoe een zwartrijder agressief werd en het niet slechts bij woorden liet. "Hij duwde me omver en lag vervolgens bovenop mij. Hij heeft me toen ook geslagen. Je maakt zoiets niet dagelijks mee, maar het komt zeker voor."

Beluister de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Veegactie

Jeroen ziet om die reden zeker heil in grootscheepse controles, die in samenwerking met de politie en marechaussee gehouden worden. "Die dragen bij aan een goede samenwerking. En op die manier kunnen we er voor elkaar zijn", aldus Jeroen.

Samen met collega's voerde hij tussen 17.00 en 22.00 uur een 'veegactie' uit, waarbij alle aanwezige reizigers werden gecontroleerd op het bezit van een geldig vervoersbewijs. Eind juni werd een vergelijkbare actie gehouden. Toen werden tussen de veertig en vijftig processen-verbaal uitgedeeld.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Waarschuwing Marcouch

In diezelfde periode sprak de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch zijn nadrukkelijke zorgen uit over de toegenomen overlast op het treinstation. Hij zei toen te willen werken aan een veiliger Arnhem Centraal. "Zonder agressieve en overlastgevende jeugd, intimiderende en vrouwonvriendelijke mannen, zakkenrollers en grenscriminelen."

Marcouch kondigde in die fase ook gecoördineerde interventies aan. De actie van donderdagavond is daar een nieuw voorbeeld van. In de toekomst blijven dergelijke controles aan de orde.

