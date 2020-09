Komende jaren te weinig sociale huurwoningen, corporaties in de problemen

De komende jaren beschikt Apeldoorn niet over 500 extra sociale huurwoningen. Woningcorporaties zitten in zwaar weer en kunnen hun doelen voor 2024 niet behalen. Dat betekent voor Apeldoorn dat grofweg de helft van de 500 geplande huurwoningen onzeker is. Dat zeggen de Apeldoornse woningcorporaties.

Gezamenlijk lichtten vier Apeldoornse corporaties donderdagavond hun situatie toe aan de gemeenteraad. Zij schetsen een niet erg rooskleuring beeld. Van de 500 woningen zijn er 266 'redelijk zeker'. De overige woningen zijn nog onzeker 'maar kansrijk'.

Doelen niet halen

Zeker is dat de bouw van alle 500 woningen vóór 2024 niet gaat lukken. Ook erna zullen de zeilen moeten worden bijgezet. In juli schreven de vier corporaties dat uit landelijk onderzoek blijkt dat woningcorporaties kampen met te weinig geld om hun taak goed uit te voeren.

De gemeenteraad stelde voor de komende jaren doelen (prestatieafspraken), ook voor de (sociale) woningbouw. Nu wordt dus duidelijk dat die doelen voorlopig niet gehaald kunnen worden. Raadsleden willen graag weten wat de gemeente kan doen om dit vlot te trekken.

'Financieel in de knel'

Er moeten, naast de 500 huurwoningen, ook 25 nieuwe plekken komen voor huurwoonwagens in Apeldoorn. De behoefte aan die wagens is er, maar de corporaties durven niet te zeggen of deze ook voor 2024 worden ingevuld. "De intentie is er", zegt Krista Walter van De Goede Woning namens hen.

In een brief aan de raad is te lezen: "De financiële positie van alle woningcorporaties verslechtert vanaf nu. Vanaf 2024 ontstaan financiële knelpunten bij een aantal corporaties. Daarna komen snel steeds meer corporaties in problemen. Rond 2028 kan het merendeel van de regio’s zijn investeringsopgave niet meer geheel realiseren."

