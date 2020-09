Nepbruiloft vol bier als Joris Nieuwenhuis uit Zelhem de Tour uitrijdt

Wielrenner Joris Nieuwenhuis uit Zelhem neemt voor de eerste keer deel aan de Tour de France. In sportief opzicht is dat al een onvergetelijke ervaring, maar voor Nieuwenhuis kan het na afloop van de Tour nog legendarischer worden: zijn vrienden willen dan zijn bruiloft in scène zetten om een weddenschap te kunnen uitvoeren.

Nieuwenhuis' beste vriend Gosse van der Meer, uit Kranenburg dicht bij Nijmegen, fietst al vele jaren met Joris. Voor aanvang van de Tour tweette Van der Meer dat hij een kratje bier aan zijn vriend zou geven als die de eindstreep in Parijs zou halen. Dat leverde meteen respons op van anderen, die óók een krat bier toezegden als Nieuwenhuis de Tour echt uit zou rijden.

Kratje na kratje

De kracht van social media trad toen pas echt goed in. Het ging van kwaad tot erger en inmiddels staat de teller op meer dan vijftig kratten pils. Die kratten hoeft Nieuwenhuis niet in zijn eentje op te drinken, want toen het door begon te lopen besloot Gosse van der Meer er na de Tour een fietsfeestje van te maken met z'n allen: iedere donateur was welkom met zijn of haar fiets en een eigen kratje bier.

Samen drinken verbroedert immers en met wat muzikale begeleiding erbij - het bandje moet worden bekostigd van het statiegeld van de kratjes - is het feestje nog wat beter geregeld. De volgende vijftig wielrenliefhebbers die inzetten op Nieuwenhuis' finish in de Tour moeten inmiddels eten meenemen om het echt af te maken.

Haalt Nieuwenhuis de finish?

Natuurlijk valt of staat alles met Nieuwenhuis' beoogde finish op de Champs Élysées op 20 september. Haalt de Zelhemse renner de meet niet, dan komt er geen feestje. "Ja, Parijs is nog ver", lacht Van der Meer. Hij nuanceert: "Eigenlijk is dit allemaal een uit de hand gelopen tweet.

"Ik heb er vertrouwen in dat Joris de finish van de Tour haalt, hoor, want hij rijdt goed. Maar het feestje begint nu wel een beetje uit de hand te lopen. De meldingen komen nu echt achter elkaar, de één na de ander geeft via Twitter aan een kratje beschikbaar te stellen en dat te willen komen opdrinken, nadat we met elkaar gefietst hebben."

Feestje in coronatijd

Probleem rond het beoogde wielerfeestje is uiteraard dat, gezien de geldende coronamaatregelen, een dergelijk evenement uit den boze is en zo'n grote groep mensen niet zomaar bijeen mag komen. Zes mensen uitnodigen, daar eindigt het. Van der Meer heeft het inmiddels ook opgezocht. "Via een site van de Rijksoverheid zag ik dat meer dan zes mensen niet kan, inderdaad. Maar ja, die regels veranderen bijna om de week."

Misschien gaan we wel met de hele groep kamperen in een weiland, twee meter uit elkaar Gosse van der Meer, vriend van wielrenner Joris Nieuwenhuis

Inmiddels hebben Nieuwenhuis' vrienden besloten een bruiloft in scène te zetten, want een bruiloft in de open lucht wordt gezien als uitzondering op de zespersoonsregel. "Een vriend van ons is vorig jaar getrouwd. Ik heb hem al gezegd dat hij zijn pak nog even moet bewaren en de jurk van zijn vrouw ook. Maar dat is puur om te boel op te jutten, hoor", voegt hij toe.

Of Nieuwenhuis en zijn vriendin al toe zijn aan een bruiloft, is nog maar de vraag. Maar Van der Meer heeft al een alternatief in gedachten. "Misschien gaan we wel met de hele groep kamperen in een weiland, allemaal twee meter uit elkaar. Lekker bij de familie Nieuwenhuis in de tuin."

'Parijs is nog ver'

Van der Meer ziet wel wat ervan komt, zegt hij. Zijn fietsende vriend is voorlopig - hopelijk tot aan Parijs - nog zoet met de Tour de France en zal daarna acte de présence geven tijdens verschillende dagkoersen. Zelf is Van der Meer bovendien óók beroepsrenner. Dus veel extra tijd is er niet: misschien wanneer het wielerseizoen erop zit. Het stilletjes onder de radar houden zit er inmiddels niet meer in. "Het is op de Belgische tv geweest, waar gemiddeld een miljoen mensen naar kijken. Ook bij Eurosport is het live benoemd en de NOS belde ook al. Terwijl we nog voor de eerste rustdag zitten", lacht Van der Meer. "Ach, Parijs is nog ver."

