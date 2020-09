Sculptuurzaagkampioen vereeuwigt os Bollie uit Heteren in boomstronk

Hun 50 jaar oude boom, die vrijwel direct aan de weg staat, moest gekapt. ''Er waren al wat takken af en de takken bij de brug werden ook lang. Op een gegeven moment zag het er niet meer uit.'' Maar de agrariërs wilden de boom niet zomaar verwijderen. En dus zochten zij contact met Jeroen Boersma van Boomzaagkunst.

Bekijk hieronder de video

Lievelings-os

Heel verrassend dat juist Bollie model staat voor de sculptuur is het niet. Boer Erik stopte met zijn veehouderij nadat hij een aantal jaar geleden ziek werd. De geiten staan nog in groten getale in de stal, maar de koeien niet meer. Op twee speciale dieren na: Os Bollie en kikker, een koe met uitpuilende ogen. Erik: ''Bollie was mijn lievelingskoe, die kon ik niet wegdoen. Hij is nu onze huiskoe.'' Esther vult aan: ''Hij is heel tam, enorm groot maar je kan gewoon bij hem in zijn stal staan. Een grote vriendelijke reus.''

Referentiekader

Boersma heeft het maken van dieren in de vingers. Veel heeft hij niet nodig om sprekende dieren te maken. Toen hij hoorde dat zijn opdrachtgevers graag een koe en geit wilde nam hij voor inspiratie een kijkje in de stal. Boersma: ''Ik maak veel dieren, van tevoren oefenen is niet nodig. Ik ben wel even in de stal gaan kijken. Want hoe leuk is het om de lievelings-koe als referentiekader te gebruiken.'' Bollie precies namaken was niet het doel. Dat was een mooi sprekend beeld maken. Al herkennen Esther en Erik Timmermans het dier wel in het beeld. ''Kijk nou hoe leuk, onze Bol.''