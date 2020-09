Nunspeet wil meedenken over bowlingbaan

Er komt geen bowlingbaan in het nieuwe complex op De Wiltsangh. Veel mensen vragen terecht waarom de gemeente geen bowlingbaan laat terugkomen. Het antwoord ligt eenvoudig in de doelstellingen voor sportbeoefening.

Bowlen valt niet onder de gekozen basissporten

De gemeenteraad van Nunspeet heeft gekozen voor een aantal (basis)sporten waar zij de voorzieningen voor wil aanleggen, zoals onder andere voetbal, korfbal en hockey. Bowlen valt, evenals darten en snooker bijvoorbeeld, niet onder de gekozen basissporten.

De gemeente legt daar dus geen voorzieningen voor aan. Wethouder Mark van de Bunte zegt: “We hebben de taken voor sportbeoefeningen vanuit de gemeente afgegrensd en kunnen (jammer genoeg) niet alle sporten omarmen. Bovendien moeten wij ook waken voor concurrentie met marktpartijen. Er zijn bijvoorbeeld meerdere cafés met pool- en snookermogelijkheden, hetzelfde geldt voor darts en in de toekomst wellicht ook voor bowlen.”

Gemeente wil wel meedenken over de mogelijkheden

Het is dus aan een ondernemer of particulier om weer een bowlingbaan in de gemeente Nunspeet te beginnen. En indien iemand kansen ziet, wil de gemeente Nunspeet uiteraard graag meedenken over de mogelijkheden. “Misschien is het wel in te passen op het sportpark, in het centrum of in een van onze kernen,” zegt wethouder van de Bunte.

Bowlingbaan is vanuit de historie van De Brake gegroeid

De gemeente Nunspeet heeft nu wel een bowlingbaan. Het is vanuit de historie van De Brake gegroeid. Eerst was de uitbating van het Sport- en Recreatiecomplex in handen van een stichting, daarna van Sportfondsen (een commerciële partij) en vandaag de dag is Sportbedrijf Nunspeet de exploitant.

Nog bowlen in De Brake tot eind 2021

Overigens kunt u tot het nieuwe sportcomplex op De Wiltsangh in 2021 haar deuren opent, nog altijd een balletje gooien in De Brake. Nog zeker tot eind 2021 heeft u daar bowlplezier en hopelijk komt er in de tussentijd iemand bij de gemeente Nunspeet langs om de plannen voor een nieuwe bowlingbaan in gemeente Nunspeet toe te lichten.

Ondernemers kunnen zich melden

Mochten ondernemers/mensen een bowlingbaan willen beginnen, dan kunnen zij zich te melden via het algemene nummer (0341) 25 99 11. De eventuele plannen kunnen zij dan doorspreken met team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.