Spermabank Rijnstate heeft zaken weer op orde

De gang van zaken bij de spermabank van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is weer op orde. Dat meldt de Gezondheidsinspectie na onderzoek. Zes jaar geleden meldde het ziekenhuis zelf dat de norm van 25 kinderen per zaaddonor was overschreden. De administratie liet flinke steken vallen.

Rijnstate gebruikte het zaad van vijftien donoren destijds te vaak. Er kwamen gemiddeld iets meer dan 36 kinderen van deze mannen. Met het sperma van een van de donoren werden zelfs vijftig nakomelingen verwekt. Er was in het Arnhemse ziekenhuis "onvoldoende alertheid op de administratie en de communicatie", aldus de Gezondheidsinspectie.

Vragen over halfzus of halfbroer

Omroep Gelderland en de Volkskrant berichtten in 2017 over de zaak. Dat leverde Rijnstate veel vragen op van mensen die wilden weten of zij mogelijk een halfzus of halfbroer hadden.

Samenwerking en structuur

De Gezondheidsinspectie hield de gang van zaken in het Arnhemse ziekenhuis tegen het licht. Dat onderzoek is nu afgesloten. "Het ziekenhuis heeft inmiddels afspraken gemaakt over een nieuwe samenwerkingsstructuur voor de semenbank, het laboratorium en de afdeling voortplantingsgeneeskunde. Hierbij zijn de verantwoordelijkheden duidelijk benoemd. De nieuwe structuur is op 1 oktober 2019 van start gegaan", schrijft de inspectie.

Contact met donors

Rijnstate trok in mei 2017 al het boetekleed aan en zocht ook contact met spermadonors. In Nederland geldt de richtlijn dat een donor maximaal 25 kinderen mag verwekken om zo de kans op inteelt niet te groot te maken.

Op Facebook liet het Arnhemse ziekenhuis woensdag nog weten op zoek te zijn naar nieuwe zaaddonors.

