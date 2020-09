'Prima persoonlijkheid en aardige man', droefenis door overlijden kardinaal Simonis

De Stichting vecht sinds 1992 voor de zaligverklaring. Daarvoor moet iemand een wonder hebben verricht. Vervolgens moet dat wonder bewezen en erkend worden. “Het is een enorm geregel”, legt Reijmers uit. “Kardinaal Simonis zag vanaf het begin al in dat de zaligverklaring van Dora kans maakt. Zo heeft hij het eerste proces van de kerkelijke rechtbank voorgezeten en is hij altijd zeer nauw betrokken bij ons geweest.”

Apeldoorn

Ook pastoraal werker Wim Vroom van de Emmaüsparochie uit Apeldoorn koestert warme herinneringen aan Simonis. “Hij was een heel hartelijke man”, vertelt Vroom. “Ik heb, voordat ik bij deze parochie ben komen werken, bij het decanaat in Zwolle gewerkt. Tegen het einde van zijn rol als aartsbisschop kwam hij daar afscheid nemen. Hij stond bekend als een wat pessimistische man en vertelde dat hij het allemaal wel wat minder vond worden in de kerk. Hij heeft veel vormselvieringen gedaan en vroeg zich af wat er van die mensen terecht was gekomen. Ik ben toen opgestaan en naar hem toegegaan en heb hem verteld dat ik één van zijn eerste vormelingen ben geweest. Hij was vanzelfsprekend blij te zien dat het toch bij iemand nog effect heeft gehad", lacht Vroom.

Roerige tijd

Het is dan ook een verdrietig moment dat Simonis is overleden, maar met de kerk had hij al sinds 2007 niet meer te maken. Vroom: “Zijn overlijden is een afsluiting van een bepaalde periode in de kerk. Hij heeft een heel roerige tijd meegemaakt. Bij zijn aantreden was er bij veel gelovigen een hang naar vernieuwing. In die tijd is de kerk behoorlijk gepolariseerd.”

Bij zijn aftreden kwam hij daar volgens Vroom op terug. “Hij heeft toen gezegd dat de kerk nu een stuk minder rumoerig is. ‘Het is stiller geworden in de kerk als in de stilte van een begraafplaats’ zei hij. De protesten bij het begin van zijn ambt riepen toch weemoed op.”

Niet onomstreden

Voor Vroom en Reijmers staat buiten kijf dat de kardinaal prettig was in de omgang. Toch was hij niet geheel onomstreden. Tijdens een uitzending van Pauw en Witteman in 2010 zei hij: ‘Wir haben es nicht gewusst’, de Duitse dooddoener over de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Die uitspraak kwam hem op veel kritiek te staan.

Reijmers vertelt dat de uitspraak bij hen ook niet gelukkig overkwam. “Hij gooide dat eruit. Dat kun je natuurlijk niet terugdraaien.” Bij latere ontmoetingen in Olburgen blikte de kardinaal nog een keer terug op dat moment. “Hij erkende dat die uitspraak fout was en dat hij het helemaal niet meende. Wij geloven hem daarin. Het was een aardige man met een prima persoonlijkheid. Deze smet doet zijn werk niet af.”