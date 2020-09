Man uit Beuningen moet cel in voor drugs- en wapenbezit

Een 37-jarige man uit Beuningen is donderdag veroordeeld voor drugs- en wapenbezit. Hij moet tien maanden de gevangenis in.

In de woning van de man trof de politie begin 2019 een grote hoeveelheid cocaïne en hennep aan. Ook vonden agenten een werkend vuurwapen met bijbehorende kogels. Tenslotte bleek er ruim 76.000 euro aan contant geld in het huis te liggen. Volgens de rechtbank was de Beuningenaar actief in de wereld van de drugshandel. Er is volgens de rechtbank ook bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen

De officier van justitie eiste vijftien maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde echter dat er geen aanleiding was een voorwaardelijk strafdeel, omdat de man geen strafblad had en inmiddels weer werkzaam was als zelfstandige. Het contante geld krijgt hij echter niet meer terug.