'Verguisde steenmarter verdient respect', zegt Zoogdiervereniging

Steenmarters hebben een slechte naam. Ze knagen autokabels stuk en als ze de kans krijgen richten ze complete slachtingen aan in kippenhokken. Het slechte imago van de steenmarter is onterecht, vindt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging. "We zouden juist veel respect voor het roofdiertje moeten hebben. Het is echt een topbeest."

Ecoloog La Haye noemt het bewonderenswaardig hoe de steenmarter zich de afgelopen decennia heeft aangepast aan het leven tussen de mensen. Van oorsprong had het schuwe dier zijn leefgebied vooral in kleinschalig agrarisch cultuurlandschap, zoals op Achterhoekse boerenerven.

In de jaren 60 kwam er een omslag. In Duitsland ontdekten steenmarters dat ze in de buurt van mensen ook prima konden leven. Een aantal van die dieren trok de grens over en vestigde zich in Nijmegen.

In het najaar wordt een steenmarter vegetariër

Steenmarters eten zo ongeveer alles. Fruit, bessen, duiven en ratten staan allemaal op het menu van het dier dat ongeveer zo groot is als een huiskat. In het najaar passen steenmarters hun dieet aan en gaan ze als vegetariërs door het leven.Dat komt doordat een steenmarter liever lui is dan moe, legt La Haye uit aan BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink.

Steenmarters zijn gek op auto's

Steenmarters danken hun slechte naam vooral aan het knaagwerk onder de motorkap van de auto. Waarom hebben deze dieren het daar zo naar hun zin? Maurice legt het uit...

Naar school

Steenmarters zijn uitstekende klimmers. Ze zijn bijvoorbeeld in staat om tegen muren op te lopen. Op de zolder van een basisschool in Nijmegen heeft een steenmarter zijn intrek genomen, bleek uit onderstaande camerabeelden. Als de kinderen overdag les hebben ligt de marter lekker op zolder te slapen. Pas in de avond wordt hij actief.

Je wapenen tegen marters

Steenmarters zijn beschermde dieren. Het is dan ook verboden om ze te vangen of te doden. Mocht een marter besluiten om te gaan nestelen op je plafondplaten, dan is het wellicht verstandig om een ongediertebestrijder in de arm te nemen, zegt La Haye. Die kan helpen om de juiste maatregelen te nemen.

Om te voorkomen dat ze hun tanden zetten in de bougiekabels van je auto kun je een kabelbeschermer kopen. Die kost hooguit enkele tientjes. Wat La Haye betreft moeten we ons niet zo druk maken over de overlast die steenmarters soms veroorzaken. We zouden juist met z'n allen moeten genieten van zo'n bijzonder dier in onze buurt.

