Honderd voetbalduels afgelast om corona, KNVB verwacht 'grillig' seizoen

Het afgelopen weekend stonden landelijk zo'n 10.000 wedstrijden in het amateurvoetbal op het programma. Ongeveer honderd wedstrijden gingen niet door, omdat er bijvoorbeeld een speler besmet was.

Sportpark op slot

Alleen al in de Achterhoek gingen afgelopen weekend zeker vijf wedstrijden niet door, vanwege een corona-uitbraak bij Sportclub Silvolde. Ook komend weekend wordt er niet in Silvolde gevoetbald: het sportpark zit op last van de burgemeester helemaal op slot.

Verder spelen de eerste twee elftallen van CCV Redichem uit Heelsum komend weekend niet, omdat alle 45 voetballers in quarantaine zitten na een besmettingsgeval. Ze mogen volgens voorzitter Koen Beenen niet op het sportpark komen.

De beslissing om de wedstrijd af te gelasten, is volgens hem na overleg met de GGD genomen. De voorzitter heeft nog niets van de KNVB gehoord over de eventuele gevolgen. "Maar we hopen dat ze er coulant mee omgaan. We hebben de brief van de GGD meegestuurd."

Volgens een woordvoerder van de voetbalbond wordt er inderdaad 'flexibel' met afgelastingen omgegaan. Maar soms is de angst na een coronabesmetting groot, terwijl er volgens hem eigenlijk 'gewoon' gevoetbald kan worden. "Uiteindelijk is de GGD leidend in wat er moet gebeuren", zegt hij.

'Hoort bij deze tijd'

Het kan volgens de zegsman straks voorkomen dat het ene team veel meer wedstrijden heeft gespeeld dan een competitiegenoot. "Ik ben bang dat het een beetje bij deze tijd hoort. Tot nu toe ging het om één procent van de wedstrijden, dus dat valt nog mee. Al moeten we natuurlijk niet te vroeg juichen."