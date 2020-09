INTERVIEW | Handbalinternational Rutger ten Velde mist Arnhem altijd

Bezeten van handbal jaagt Rutger ten Velde zijn dromen na. De Arnhemmer wil schitteren in de top en eerste keus worden op de linkerhoek van Oranje. Ondertussen was corona voor hem persoonlijk geen vervelende tijd. "Een pauze die ik waarschijnlijk nodig had."

Het leven van de 23-jarige Ten Velde staat al acht jaar in het teken van prestaties leveren in het handbal. Op zijn vijftiende debuteerde hij in het eerste van AHV Swift en ging het hard. Via de Handbal Academie in Sittard, die Ten Velde aanvankelijk combineerde met competitieduels voor Houten, stak hij de grens over naar de opleidingsploeg van het gerenommeerde Gummersbach.

Financieel gezond

"Daar heb ik echt kennis gemaakt met het Duitse handbal, het was een kans die ik niet kon laten liggen en waar ik heel veel heb geleerd. "Bij Wilhelmshavener HV gaat de rappe linkerhoekspeler nu alweer zijn vierde seizoen in. Na de promotie is die club terug in de tweede Duitse liga. De competitie start begin oktober. Ten Velde is optimistisch: "We zijn in tegenstelling tot veel andere clubs financieel echt gezond. Er zijn veel nieuwe spelers bijgekomen en de club wil op de lange termijn serieus doorstoten naar het hoogste niveau."

Foto: FotoReza

Met de paplepel

Hij komt uit een gezin met nog drie oudere broers. Lex ten Velde speelde in de eredivisie bij Swift, Martijn schopte het tot keeper in de eerste selectie van BEVO terwijl Sander wat meer de 'hobbyhandballer' was. "Ze hebben dus allemaal gehandbald, maar ik was inderdaad wel het meest getalenteerd. Het is mij ook met de paplepel ingegoten. Toen ik kon lopen, rende ik al rond in een hal. Mijn keuzes hebben altijd in het teken van handbal gestaan, dat was heel duidelijk."

Cruciale basis

"Ik moest ook opboksen tegen jongens die in een hogere leeftijdsklasse speelden en dus was het echt vechten voor mijn plek. Ik wilde me bewijzen en dat knokken zit er nog altijd in. Je wordt ook sneller beter en sterker als je tegen oudere jongens speelt." Bij Swift miste Ten Velde het uitzicht op een hoger niveau en koos hij voor de ambitieuze plannen van Houten. "Ik speelde bijna alles en heb daar een hele fijne tijd gehad. We promoveerden, haalden de kampioenspoule en zo legde ik een cruciale basis voor mezelf om de stap te maken naar het buitenland."

Ten Velde in het shirt van Oranje (foto Reza)

Andere sfeer

Om als ambitieuze handballer door te groeien en kans te maken op het Nederlands team wordt je min of meer gedwongen de grens over te steken. Zeker Duitsland is dan één van de beste competities om je als topsporter verder te ontwikkelen. Ten Velde weet dat vergelijken onmogelijk is. "Het is een ander soort handbal en dat gaan we bij ons ook niet leren. Het hoeft ook niet, wij moeten onze eigen stijl aanmeten en die weg hebben we ook al ingeslagen. In Duitsland hangt een hele andere sfeer. Alles ademt daar handbal. Er is meer geld beschikbaar waardoor de opleiding ook professioneler is opgezet. Als er in Nederland 500 toeschouwers zijn, mag je je handjes dichtknijpen. Hier zitten die mensen al in de hal vanaf de vierde Liga."

Creativiteit en snelheid

De beste Nederlandse clubs spelen samen met die van België al jaren in de Beneleague waardoor het niveau steeg. "En daarnaast gaan we straks echt de vruchten plukken van de Handbal Academie", vult Ten Velde aan. "Nederland moet het hebben van creativiteit en snelheid en minder van het fysieke spel zoals dat in Duitsland wordt gespeeld. Dat is helemaal geen schande. We zijn ook absoluut op de goede weg en haken internationaal echt aan."

Vechten voor speeltijd

In de schaduw van de succesvolle vrouwenploeg, die zelfs wereldkampioen werden in december, plaatste het mannenteam zich in januari van dit jaar voor het eerst voor een EK. Oranje werd weliswaar uitgeschakeld, maar maakte in fases ook indruk. Ten Velde viel op het nippertje af, maar weet dat zijn tijd gaat komen. "Tim Remer is nu gestopt en Jeffrey Boomhouwer is nog een paar stappen verder dan ik en ook meer ervaren, maar met de bondscoach heb ik goede gesprekken gehad. Ik ben nu de tweede man en zal moeten vechten om meer te gaan spelen."



Foto: FotoReza

Na het EK lagen er voor Oranje ook kansen om in januari op het WK in Egypte uit te komen, maar toen door de uitbraak van corona ook de sport plat werd gelegd, koos de Europese Handbal Federatie (EHF) voor de makkelijke oplossing. Door het duel met Oostenrijk ging vanwege de pandemie een streep en Nederland kon fluiten naar het WK.

Twee maten

Ten Velde is boos. "Ik zet hier grote vraagtekens bij, want er is gemeten met twee maten. Kijk, dat Oostenrijk wel naar het WK gaat, omdat ze hoger eindigen op het EK snap ik nog. Maar Polen mag met een wildcard ook terwijl zij het EK niet eens haalden. Dan pakken ze ineens de EHF ranglijst erbij en op die lijst hebben wij minder punten. Ze hanteren dus verschillende regels. Een harde klap, maar het maakt ons mentaal alleen maar strijdbaarder voor het EK van 2022."

Het woord corona is gevallen. Op de vraag aan Ten Velde hoe hij de handballoze maanden is doorgekomen, komt een positief antwoord. "Corona is natuurlijk heel erg, maar voor mij was het geen slechte timing", zegt de Arnhemmer. "Ik studeer op afstand commerciële economie aan de Johan Cruijff Academy en heb flinke achterstanden weggewerkt. Ik ga nu mijn derde jaar in."

Op adem komen

"Daarnaast kreeg ik een pauze die ik waarschijnlijk wel nodig had", vervolgt Ten Velde. "Mijn lichaam en geest konden even op adem komen. Ik doe dit nu acht jaar en de seizoenen zijn altijd lang. In de zomer na de competitie is het vaak nog met het Nederlands team op pad, twee weken vakantie en dan alweer de voorbereiding. Het is geen ramp, want ik leef dit leven omdat ik van handbal hou. Maar het was ook wel even heel fijn om voor een tijdje terug naar huis te kunnen."

Huis in Arnhem

Thuis is Arnhem, de stad waar Ten Velde zijn hart aan heeft verpand. Hij groeide om in het centrum, bij de Sint-Jansbeek. "Als je een echte Arnhemmer bent, laat je dat nooit meer los. Als mijn carrière er over een jaar of tien op zit, pak ik direct de auto en koop ik een huis in Arnhem. Wat het is? Voor mij een soort trots, familie, maar ook gewoon kleine dingen. Het is me bijvoorbeeld veel waard als iemand tegen me zegt 'ga je straks mee lunchen.' Mensen om je heen hebben vind ik dan fijn. Als je op afstand zit, mis ik Arnhem gewoon."

foto ANP

Kritisch volkje

Tot slot praten we nog even over Vitesse waar Ten Velde ook regelmatig te vinden was. "Ik zat dan op de Zuid-Tribune. Nee, het stadion is niet helemaal mijn smaak. Ik vind GelreDome wat hokkerig. De Arnhemse identiteit is inderdaad snel klagen, ook bij het handbal is dat altijd wel zo geweest. In moeilijke tijden zijn wij een kritisch volkje. Maar het hoogtepunt was natuurlijk het winnen van de beker in De Kuip waar ik bij was. Want zodra er gefeest kan worden, loopt Arnhem echt uit."