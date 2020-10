VIDEO | Helikopter gooit duizenden kilo's steenmeel over de heide

Op het oog lijkt de natuur het prima te doen. De heide staat begin september volop in bloei; paarse bloemen tekenen het landschap. Een aantal bomen maakt zich op voor het najaar. Geritsel in de bosjes, een zandhagedis sprint weg. Maar zo goed gaat het helemaal niet met de natuur.

Niemandsland

"De heide ziet er mooi paars uit, maar hij wordt wel steeds armer", vertelt Leontien Krul van Park De Hoge Veluwe. Ze wijst naar de dorre grond. Tussen de struiken bevindt zich een niemandsland.

Het is de verhoogde zuurgraad die het voortbestaan bedreigt of al heeft weggevaagd. Stikstof uit de nabije omgeving, specifiek ammoniakuitstoot, is de boosdoener. Steenmeel kan daar verandering in brengen.

Kruiden, gras en insecten

"Het is gewoon vermalen gesteente, een restproduct. En dat strooien we uit,", vertelt Krul, "om zo de mineralen die zijn verdwenen weer terug te brengen. Dat is nodig, omdat de biodiversiteit achteruitgaat."

Op deze manier hoopt het park planten, kruiden, grassoorten, insecten en vogels terug te krijgen. Want die zijn er nu steeds minder, en soms zijn ze zelfs verdwenen.

Tijd voor actie

De Hoge Veluwe wordt omsloten door wegen en is ingeklemd tussen gebieden waar veeteelt plaatsvindt. Juist de schrale grond kan slecht tegen teveel stikstof. Park De Hoge Veluwe moest met een doortastende oplossing komen om dat probleem te counteren.

Foto: Omroep Gelderland

En die oplossing lijkt gevonden in steenmeel. Per helikopter werden honderden tonnen over de heide gestrooid. "Juist daar", zegt Krul. "We hebben verschillende heidegebieden met elkaar verbonden, als corridor. Hier willen we leven terugbrengen."

Laatste redmiddel?

Ecologen van de Nijmeegse Stichting Bargerveen en B-Ware doen onderzoek naar de werking van het steenmeel. Zij houden de resultaten strak in de gaten. Als de methode definitief aanslaat, kan het park besluiten ook andere gebieden van het Nationale Park De Hoge Veluwe te bestrooien.

Toch is deze oplossing niet zaligmakend. Krul: "Je voegt iets toe wat er nu niet is. En hiermee kunnen we dan hopelijk 20 jaar vooruit. Maar het is niet de oplossing voor het stikstofprobleem." Wat dat dan wel is? Simpelweg minder stikstof uitstoten, weten zowel Krul als de betrokken ecologen.