Burgemeester Ahmed Marcouch krijgt extra handhavers, maar geen geld

Vier extra handhavers krijgt burgemeester Ahmed Marcouch erbij. Maar meer geld, wilde de Arnhemse gemeenteraad hem daar woensdagavond niet voor geven. De burgervader zal moeten snijden in de overige personeelskosten om zijn wens voor extra toezicht in de Rijnstad te realiseren. De vraag is of dat lukt.

Hetzelfde geldt voor de twee deskundigen in het kader van de Wet Bibob die hij aan wil stellen. Dat is onder meer om malafide investeringen tegen te gaan en vastgoedoverdrachten en andere transacties te controleren. De 400.000 euro die Marcouch daar in totaal jaarlijks voor nodig heeft, moet hij uit de overige personeelslasten van de gemeente halen.

Zie ook: Marcouch wil voorkomen dat 'fout geld' de stad overneemt

Het extra geld dat de burgemeester vroeg, komt er daarmee niet. De raad vindt dat de gemeente terughoudend moet zijn met structureel extra geld voor personeel, dat ieder jaar weer geld kost. De gemeente heeft nu ruim 900 man in dienst en betaalt daar 74 miljoen euro per jaar voor. De gevraagde besparing is dus 0,5 procent van het totaal rekent D66-raadslid Mattijs Loor voor, die het voorstel indiende. Dat moet lukken, volgens hem.

'Niet realistisch'

Maar daar denkt wethouder Jan van Dellen, die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid, anders over. Er wordt volgens hem geregeld getoetst of de personele bezetting nog past bij de taken die moeten worden uitgevoerd. "De suggestie dat deze kosten kunnen worden gedekt uit de ruimte die er binnen de organisatie is, is op dit moment niet realistisch."

De consequentie zal zijn dat de gemeente bepaalde taken 'niet meer kan doen', stelt Van Dellen. "Die zullen we dan in beeld brengen." Er wordt naar de inhuur van extern personeel gewezen, die de afgelopen tijd is gestegen in Arnhem. Maar in verhouding tot andere gemeenten is ook die nog altijd laag in Arnhem, pareert de wethouder. De uiteindelijke consequentie kan zijn dat de extra handhavers er niet komen omdat deze doelstelling niet te halen is, voorziet Van Dellen.

'Moeilijke boodschap'

Dat zou een klap in het gezicht van Marcouch zijn. Die eerder nadrukkelijk betoogde deze uitbreiding van zijn capaciteit 'minimaal' nodig te hebben. "Dat is een hartenkreet. Ik kom niet vaak bij u voor geld", sprak hij de raad vorige week nog toe. Hij noemde het een 'moeilijke boodschap' richting de stad als het geld er niet zou komen.

Op dit moment beschikt Marcouch over achttien handhavers. Als die in koppels moeten werken, zijn dat er negen, legt hij. "Dat is veel te weinig voor zeven dagen in de week, 24 uur per dag." De burgervader ziet dat de afgelopen tijd veel gevraagd heeft van de handhavingsorganisatie. En dat hun extra inzet niet kan worden volgehouden. "Terwijl de druk op en roep om handhaving niet zal verminderen."

Marcouch wijst daarbij op ambities die de gemeenteraad deels zelf heeft gesteld als seksuele intitmidatie, de wietproef, handhaven coronaregels en het vuurwerkverbod.