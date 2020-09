OM eist vijf jaar cel voor oplichting en drugshandel in tabakswinkel in Elburg

Het drietal zou vanuit een tabakswinkel in Elburg op meerdere fronten de wet hebben overtreden. "Het onderzoek breidde zich als een inktvlek uit," zo laat een woordvoerder van het functioneel parket in Rotterdam weten aan Omroep Gelderland. Dit is een onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich vooral richt op gecompliceerde fraudezaken. "Waar het eerst slechts ging om een belastingonderzoek in samenwerking met de FIOD, ontdekten we gaandeweg dat deze verdachten zich ook schuldig hebben gemaakt aan andere delicten, zoals drugshandel."

Handel in bitcoin-kredietkaarten

Zo zou er bij de mannelijke hoofdverdachte zeventien kilo harddrugs zijn aangetroffen. Daarnaast zouden hij en zijn handlanger zwarte inkomsten hebben getracht wit te wassen door middel van een handel in bitcoin-kredietkaarten.

Ook zou de hoofdverdachte samen met zijn partner een verzekeringsmaatschappij hebben opgelicht. Het stel - dat in het dagelijks leven een Primeravestiging in Elburg runde - zou hebben gedaan alsof er een inbraak was en daarmee een kleine 6000 euro hebben gebeurd.

Een en ander leidde er overigens begin dit jaar al toe dat de burgemeester van Elburg de winkel waar de verdachten werkzaam waren sloot.

Zaak vertraagd

Slechts een van de drie verdachten weet inmiddels hoe de eis van het OM luidt: tegen deze 'handlanger' van de hoofdverdachte is een celstraf van vijf jaar geëist, zo komt donderdag naar voren. Ook moet hij een geldboete betalen van 28.500 euro.

De andere twee verdachten - het hier boven aangehaalde stel - horen pas volgende week vrijdag hun eisen aan.