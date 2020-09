Miljoenen kilo's kunstgras liggen 'tijdelijk' legaal opgeslagen in woonwijk

Een van de locaties in Gelderland waar de kunstgrasavelden zijn gedumpt. Foto: Still uit video Zembla

Tientallen rollen kunstgrasmatten moesten van de rechter in 2019 worden afgevoerd en gerecycled, maar ze liggen nog altijd in een woonwijk in Hedel opgeslagen. Wat blijkt? De kunstgrasmatten liggen door een fout van de Omgevingsdienst 'tijdelijk' legaal opgeslagen. De gemeente kan daardoor niet handhaven.

In 2018 zagen de bewoners vol verbazing vrachtwagens met rollen kunstgrasmatten door hun straat rijden. De matten werden 'gedumpt' op een adres met de bestemming 'bedrijfslocatie' in hun straat. Tot voor kort konden de matten alleen in Denemarken worden verwerkt. Wat de verwerking voor het bedrijf erg duur maakte.

Sinds het begin van dit jaar staat er een fabriek in Amsterdam en is de verwerking goedkoper. Toch blijven de matten liggen. Want ja, ze hoeven juridisch gezien (nog) niet weg. Maar bewoners zien dat liever anders, want de rubberen korrels in de matten zijn mogelijk schadelijk voor het milieu en de gezondheid.

Toestemming Omgevingsdienst

De matten hoeven nog niet weg uit de wijk omdat de omgevingsdienst Rivierenland van de gemeente Maasdriel toestemming heeft geven aan de verhuurder van de grond om de kunstgrasmatten (tijdelijk) op te slaan. Maar ze hadden dat nooit mogen zeggen, want dat mag helemaal niet.

En dat roept ook vragen op bij bewoners in de wijk. Want is tijdelijk tot in de oneindigheid of aan het eind van het jaar? Een omwonende: ''Heel bizar en vreemd allemaal.'' Omdat de bewoners zich vooralsnog niet in de gesprekken tussen de gemeente en het bedrijf willen mengen blijven ze liever anoniem.

Korrels mogelijk schadelijk voor milieu en gezondheid

Omwonenden zien de matten het liefst vandaag nog verdwijnen. In de korrels van kunstgrasmatten zit onder meer zink, dat schadelijk kan zijn voor het milieu. Het kan onder meer terecht komen in de bodem of in het grondwater. Ook loopt er onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's van rubbergranulaat die op kunstgras ligt. Een van de bewoners: ''Zijn we angstig? JA. Er wordt geroepen dat grote hoeveelheden granulaat kankerverwekkend kunnen zijn. Dat wil je niet in je woonwijk hebben liggen.''

Burgemeester: 'De matten mogen er niet liggen'

Burgemeester van Kooten betreurt de gang van zaken. Volgens hem lopen er gesprekken met de jurist van de gemeente en de jurist van de eigenaar over de 'tijdelijkheid' van de opslag en de mogelijkheid om de matten te verwerken. Van Kooten: ''De matten mogen er niet liggen. Het is in strijd met het bestemmingsplan.''

Maar de burgemeester kan dus niet handhaven, dat komt doordat er al tijdelijke toestemming is verleend door de omgevingsdienst.

De eigenaar sloot een huurovereenkomst met TUF Recycling, uit het Brabantse Dongen, om de matten voor enkele maanden op te slaan tegen een vergoeding van 1500 per maand. Tegen de rechter zei de verhuurde dat hij op dat moment niet wist in overtreding te zijn. TUF Recycling weigert de grasmatten terug te nemen. En dus moet de eigenaar de matten zelf recyclen. Omroep Gelderland zoekt nog contact met de verhuurder van de grond waar de matten liggen opgeslagen.

