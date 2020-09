Myrthe (23) verruilt de Randstad voor de Achterhoek en gaat wonen in haar oude school

Myrthe Stortelers (23) is één van de nieuwe bewoners. Vanuit de randstad keert ze naar zes jaar terug naar haar roots. Iets wat voor haar ouders vrij onverwachts kwam. "Mijn moeder zei: ik had niet gedacht dat jij voor je veertigste weer in Winterswijk zou gaan wonen, en al helemaal niet bijna bij ons in de straat."

Van 16 m² naar ruim 90 m²

De coronacrisis gaf Myrthe, zelfstandig ondernemer, het zetje om terug te gaan naar haar geboortedorp. "Ik huurde een kantoor in Utrecht, maar daar kon ik door corona niet meer heen, dus ik zat ineens vast op 16 vierkante meter." Door het thuiswerken kreeg ze behoefte aan meer ruimte. "Ik had het daar erg naar mijn zin, en de stad is heel leuk als alles open is, maar als de stad dicht is merk je hoe dicht je op elkaar woont."

Myrthe ziet zichzelf nog niet in een woonwijk wonen, tussen de gezinnen. Maar toen ze hoorde over het appartementencomplex met 30 jongerenwoningen was ze verkocht. "Je hoeft echt niet hele dagen bij elkaar over de vloer te komen, maar ik kom uit een studio waar je veel aanspraak hebt en soms samen eet. Ik vind het fijn dat je hier straks ook bijvoorbeeld even bij iemand op de deur kan kloppen als er iets is."

Oude wiskundelokaal

De huurwoningen in de Rijks Hoogere Burgerschool, zoals het pand vroeger heette, zijn bedoeld voor jongeren tussen de 22 en 35 jaar. Vrijwel alle nieuwe bewoners hebben er ooit zelf in de schoolbanken gezeten, ook Myrthe. "Hier stond eerder het bureau van mijn wiskundedocent en ik zat altijd hier bij het raam."

Naast de huurwoningen komt er in 2021 ook nog een hotel in het pand.

Ondernemer Jeroen Schreurs heeft het hele project onder de naam 'Old Skool' opgezet, speciaal voor ambitieuze jongeren zoals Myrthe. "We willen deze Achterhoekers, die nu misschien richting de randstad gaan, graag in de Achterhoek houden." Uit onderzoek blijkt namelijk dat jongeren tussen de 20 en 40 jaar nu in grote aantallen de streek verlaten.

Druppel op een gloeiende plaat

Zijn project noemt Schreurs een druppel op een gloeiende plaat, maar hij hoopt dat lokale overheden gaan inzien dat jongerenhuisvesting hoger op de agenda moet komen. "We moeten de regio levendig houden, zorgen dat er nieuwe dingen worden ontplooid, dat er nieuwe bedrijven worden opgezet, om hier samen een mooie toekomst op te bouwen."

Als het schilderwerk in haar nieuwe appartement af is en de meubels binnen zijn hoopt Myrthe binnenkort definitief weer inwoner van Winterswijk te worden. Of ze de grote stad gaat missen? "Ik ga in Utrecht niet met tegenzin weg, maar ik weet wat ik ervoor terug krijg. Iets moois én groots. En Winterswijk is geen klein en saai dorp, dus dat maakt dat ik toch weer terug wil komen."