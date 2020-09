Frank en Lambert klussen elke vrije minuut aan hun oude tanks

"Met twee man restaureren wij oude wrakken", vertelt Lambert Bruijsten in het programma Op Oorlogspad met Maarten van Rossem. "Wat een ander niet meer aan begint, gaan wij gewoon aan de gang." Vrijwel elke vrije minuut zijn ze bezig met hun tanks. "Mijn vrouw begint onderhand te klagen", zegt Frank Arts. "Maar je moet er iets voor over hebben."

Een goedkope hobby is het niet, want naast dat de onderdelen soms prijzig zijn, is de brandstof ook niet goedkoop. "Als er zeshonderd liter benzine inzit, kan je er misschien twee- of driehonderd kilometer mee rijden", aldus Lambert. Ook moet je hem niet af laten slaan, want starten is kostbaar. "Dan ben je al zo'n zestig liter kwijt voordat je weg bent." Een volle tank kost dus honderden euro's.

Door de jaren heen heeft het tweetal ook veel spullen verzameld. "Vroeger vonden we stukken van gliders en stukken parachute. Alle onderdelen die we gevonden hebben we in een museumpje gelegd. Daar is het eigenlijk begonnen."

