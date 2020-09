Taalwasserette tijdens Week van Lezen en Schrijven

Wethouder Carla Broekhuis-Bonte vindt de aanpak van laaggeletterdheid erg belangrijk: “Naar schatting hebben tussen de 1300 en 1600 Hattemers moeite met alledaagse dingen zoals boodschappen doen, een formulier invullen, een bijsluiter bij een medicijn lezen of een boekje lezen met hun (klein-)kind. Door hier samen aandacht voor te vragen en mensen aan te moedigen hulp te zoeken, kunnen we het dagelijkse leven voor hen een stuk prettiger maken. Heeft u moeite met lezen, schrijven of rekenen? Of kent u iemand die ondersteuning hierin kan gebruiken? Neem dan contact op met het Taalpunt in de bibliotheek in de Marke.”

Taalwasserette

Door het Taalpunt van de bibliotheek is speciaal voor deze week een “Taalwasserette” ontwikkeld, waarbij de correspondentie van organisaties en instellingen in Hattem kan worden getest op leesbaarheid voor mensen met een lager taalniveau. Kijk voor uitleg op de website van het Taalpunt.

Puzzeltocht

Ook heeft het Taalpunt een puzzeltocht door Hattem georganiseerd waar jong en oud aan mee kan doen. Op ontspannen wijze oefen je met taal en rekenen. Deelname is gratis en onder de inzenders met de meeste goede antwoorden wordt een boekenbon verloot. Haal de puzzeltocht op in de bibliotheek of download hem via de website.

Taalpunt Hattem

Het Taalpunt Hattem vind je in de bibliotheek. Iedereen die vragen heeft over lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden kan daar terecht bij Taalpuntdocent Saskia Kuiling. Langskomen of bellen is mogelijk op dinsdag van 13.00 – 16.00 uur.

Taalpunt Hattem, Bibliotheek Hattem

MFC De Marke, Daendelsweg 2

Telefoon en WhatsApp: 06 2200 6604

taalpunthattem@bibliotheeknoordveluwe.nl

www.bibliotheeknoord-veluwe.nl