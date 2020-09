Maarten van Rossem: 'Het scheelde weinig of ik was een oorlogsslachtoffer'

Van Rossem woonde in Wageningen aan de Rijksstraatweg. Op 17 september 1944 begon operatie Market Garden. "Om precies te zijn om 11.23 uur vielen de bommen op de Diedenweg", vertelt hij in het programma Op oorlogspad met Maarten van Rossem.

De Diedenweg ligt vlak bij het huis waar hij woonde. "Ik stond in een kinderwagentje in de achtertuin. Terwijl de bommen vielen en de scherven rondvlogen stond mijn moeder aan de achterdeur. De kwestie was: moet ze mij gaan halen of niets doen. En godzijdank heeft ze niets gedaan."

Wat er precies gebeurde, weet hij niet precies. "Mijn moeder wist het niet meer precies en wilde er niet over praten", aldus Maarten. In brieven van zijn opa stond geschreven dat er niets bijzonders gebeurd was. "Dus ik werd eigenlijk een beetje bestolen van een ongelooflijk spannend verhaal."

Maarten is gaan uitrekenen of de scherven ook door hun tuin vlogen. "Mijn theorie is dat het kan", zegt hij. "Ik was dus een potentieel oorlogsslachtoffer. Ik voel me toch een beetje betrokken bij Market Garden."

