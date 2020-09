'Hij voelt als een zoon', familie Nouri dolblij voor Donny van de Beek

Het hing al dagen in de lucht, maar woensdag was het eindelijk zover. Ajax en Manchester United bereikten een akkoord over de transfer van Donny van de Beek uit Nijkerkerveen. De 23-jarige middenvelder tekende een contract voor vijf seizoenen. Niet alleen voor Van de Beek is deze transfer heel speciaal. Ook voor boezemvriend Abdelhak Nouri.

"Abdelhak reageerde blij. Als hij de naam of stem van Donny hoort, worden zijn ogen groot en kijkt hij gelijk op", vertelt vader Mohammed, terwijl hij naast Abdelhak zit. "Hij hoort alles. Je staat op de luidspreker. Hij weet precies wat je vertelt en waar het over gaat. Dat hoeven wij hem niet te zeggen", vult hij aan.

Van de Beek liet het de familie Nouri als een van de eersten weten dat de transfer was afgerond. "Hij was ook emotioneel, dat zag je direct. Je ziet het aan zijn gezichtsuitdrukking. Maar wij ook. We zijn blij en emotioneel tegelijk. Alles komt naar boven. Donny en Abdelhak zijn boezemvrienden. Echte vriendschap is het", zegt Mohammed tegen de NOS.

Vanaf de jeugd

Abdelhak en Donny zijn al van kleins af aan dikke maatjes. Ze doorliepen samen de jeugdelftallen van Ajax en beleefden mooie successen. Maar het bleef niet alleen bij die goede klik op het veld. Ook buiten het veld konden de twee het goed vinden. Donny was kind aan huis bij de familie Nouri. En nu nog steeds. Donny komt vaak langs bij Abdelhak en heeft dagelijks contact met broer Mo.

Dat Van de Beek in Manchester met 34 op zijn rug gaat spelen, het rugnummer waarmee Nouri debuteerde bij Ajax, is niet heel verrassend. Toch was dat niet vanzelfsprekend voor de kersverse aankoop van United.

"Donny heeft mij gebeld", vertelt vader Mohammed. "Hij vroeg of ik het goed vond dat hij met rugnummer 34 gaat spelen. En ik heb gezegd dat hij dat moet doen. Ik kan daar alleen maar trots op zijn. Het is een mooi gebaar, super bijzonder voor ons."

Extra lading

Broer Mo vult zijn vader aan. "Ik had er eerst geen woorden voor. En nu ben ik dankbaar. En ontzettend trots", zegt hij. Abderrahim, de oudste broer, legt die gevoeligheid uit. "Natuurlijk hebben heel veel spelers gekozen om met rugnummer 34 te spelen, maar bij Donny brengt dat een extra lading met zich mee. Er komt meer bij kijken. Zij hebben een speciale band."

Abdelhak 'Appie' Nouri wordt in eigen omgeving verzorgd door zijn familie. De oud-speler van Ajax, die in juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd door hartfalen onwel werd en daar blijvende hersenschade aan overhield, kan op geringe wijze met zijn omgeving communiceren. Eerder dit jaar ketste de overgang naar Real Madrid af. Volgens Mo was er destijds geen teleurstelling te merken bij Van de Beek. "Hij bleef gefocust. Hij ging door. En bleef goed spelen. En nu dit. Toen ik van Donny hoorde dat Manchester United interesse had, zei ik direct tegen hem dat hij het moest doen. Ik wist het al een tijdje."

Hij gaat vervolgens nog iets dieper in op de vriendschap tussen Abdelhak en Donny. "Donny is hier vaak. En als ik met Donny aan het Facetimen ben, heeft hij ook altijd even contact met Abdelhak. Hij vindt het nog wel erg lastig. Logisch ook. Het is ook erg gevoelig. Nog steeds."

"En mijn band met Donny is nu ook sterker geworden. We spreken elkaar echt elke dag. En ik voetbal bij Veensche Boys in Nijkerkerveen, waar Donny vandaan komt. Dus ik kom ook bij de familie Van de Beek over de vloer", vertelt Mo.

'Hij voelt als een zoon'

De ouders van Nouri laten in het bijzijn van 'Appie' ook iets los over die speciale band. "Hij voelt als een zoon. En Donny is niet alleen de beste vriend van Abdelhak, wij hebben ook een goede relatie met zijn ouders. We zagen elkaar vaak. We spreken elkaar nu vooral telefonisch, want we zijn voorzichtig met visite. Door corona natuurlijk. Hoe minder bezoek, hoe beter. Maar het gaat nu goed met Abdelhak. Hij is stabiel, toont emoties. En we zijn nog steeds altijd bij hem."

In korte tijd hebben Justin Kluivert (AS Roma), Frenkie de Jong (FC Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur), Hakim Ziyech (Chelsea) en dus Van de Beek een transfer gemaakt naar een topcompetitie. Stuk voor stuk jongens met wie Nouri heeft gespeeld. "Dat is bijzonder. Ik volg ze allemaal", benadrukt broer Mo. "Het is prachtig, maar het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft."

