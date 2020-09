Hakken met zijwieltjes, binnenkort te zien in Nijmegen

Het oogt misschien wat vreemd, een damesschoen met hoge hak en…zijwieltjes. Maar voor Sanne Streefkerk is het niet meer dan logisch.

'Geen stomme, onbetaalbare auto'

Zij is één van de twee winnaars van de wedstrijd die werd georganiseerd door galerie De Derde Wal. Het is al het vierde jaar op rij dat de galerie met toestemming van ProRail een kunstenaar aan het werk zet om de muur op te fleuren.

Jolijn Ceelen van De Derde Wal: “Dit jaar zijn we aan de slag gegaan met een billboardproject. De kunstenaar maakt een striptekening van een ludieke advertentie, gebaseerd op een fictief product. Dus geen billboard van een stomme auto die je toch niet kunt betalen, maar een advertentie die wél leuk is om te zien.”

Ludieke reclame

Toen Sanne Streefkerk de uitnodiging van kunstenares Fiona Lutjenhuis in de bus kreeg om mee te denken over het ludieke billboard, was ze toevallig aan het opruimen. “En ik zag al mijn schoenen met hoge hakken die ik nooit aan doe omdat ze gewoon vervelend lopen. En toen dacht ik dat het handig zou zijn als die dingen zijwieltjes zouden hebben en dat leek me een goede reclame die ik hier op de muur wil.”

Aan kunstenares Fiona Lutjenhuis dus de taak om het ontwerp op de muur te schilderen. Een kolfje naar haar hand want ze is ook striptekenares. Maar dit is natuurlijk wel andere koek. Fiona klimt dan ook regelmatig de steiger af om op afstand te kijken of het allemaal nog klopt. "Het is moeilijk om anders het overzicht te houden."

Verf over

Het is voor haar de eerste keer dat ze zo’n groot kunstwerk maakt, maar het smaakt naar meer. We hebben nog genoeg muren hier in Nijmegen hoor! Fiona Lutjenhuis lachend: “Hahaha, ik heb nog heel veel verf over.”