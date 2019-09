Zorgen en onzekerheid over nieuwe Jeugdwet

Deskundigen en ouders maken zich ernstige zorgen over de Jeugdwet die dinsdag in de Eerste Kamer wordt behandeld.

Vanaf januari 2015 moeten de gemeenten de jeugdzorg gaan regelen. Ook krijgt de gemeente de regie over de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen.



Kwaliteit zorg in het geding



Deskundigen en ouders vrezen dat de kwaliteit van de zorg naar beneden gaat door het ontbreken van expertise bij gemeenten, en door de bezuinigingen waar gemeenten mee te maken krijgen als zij de verantwoordelijkheid krijgen voor de jeugdzorg. Ze moeten de maatregelen uitvoeren met 15% minder budget.

'Onderscheid maken onverantwoord'



Verschillende organisaties lieten maandag in een advertentie in verschillende kranten weten het onverantwoord te vinden dat kinderen met een psychische stoornis een andere behandeling krijgen dan kinderen met een lichamelijke klacht. Ze verliezen hun wettelijke recht op zorg en het is maar de vraag of voor elk kind de juiste psychische zorg op het juiste moment wordt ingezet.

'Chaos en ongelijkheid'

Kinderpsychiater Rik Groenhuijzen uit Almen vreest voor chaos en ongelijkheid. Omdat straks de ene gemeente bepaalde zorg wel geeft en de ander niet. Volgens hem moet een doorverwijzing van de huisarts straks eerst langs de gemeente voordat een kind naar de psychiater mag.

In Denemarken is een soortgelijk proces geweest, daar hebben ze vijf jaar over de overgang gedaan. En toen werden er nog kinderziektes uit het systeem gehaald. Hij pleit ervoor om de medische zorg niet bij de gemeente onder te brengen en meer tijd te nemen voor de overgang.

Geen eenduidige afspraken



Kinder en jeugdpsychiatrie Karakter met vestigingen in onder andere Ede zit als één van de vele instellingen met handen in het haar. Omdat iedere gemeente het beleid op een eigen manier in kan vullen, is de organisatie momenteel druk bezig om met alle gemeenten die zich hebben verenigd in regio's allemaal apart afspraken te maken.



Gemeente nog niet klaar voor de overgang



Verder zijn diverse Gelderse gemeenten nog niet klaar om de jeugdzorg op zich te nemen. Alle Gelderse gemeenten werken samen in regioverband. Alleen de plannen van de regio's Arnhem, Rijk van Nijmegen en de Noord Veluwe zijn goedgekeurd.