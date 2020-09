Wethouder: ‘Nijmegen koploper natuurlijk spelen; werken aan oplossing voor Sprokkelbos’

Nijmegen is koploper op het gebied van natuurspeeltuinen en wordt hier regelmatig over geraadpleegd door andere gemeenten, zegt wethouder Bert Velthuis (SP). Het thema is actueel omdat de speeltuin het Sprokkelbos in Lent ontmanteld wordt nadat bij een controle bleek dat er onveilige elementen waren. Velthuis zegt de vrijwilligers van die speeltuin in raad, daad en bekostiging bij te staan om tot een ‘fatsoenlijke, gezamenlijke oplossing’ te komen.

Bewondering en kritiek

Nijmegen heeft zelfs een ambtenaar aangesteld die gaat over natuurspeeltuinen, vertelt Velthuis. “Die wordt regelmatig door andere gemeenten geraadpleegd. Daar kijkt men met bewondering naar onze natuurspeeltuinen.” Toch ontstond er veel kritiek nadat te kennen was gegeven dat de toestellen in natuurspeeltuin Sprokkelbos in Lent op last van de gemeente afgebroken moeten worden omdat ze niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Niet alleen van bewoners en vrijwilligers, maar ook vanuit de lokale politiek: CDA en PvdA stelden er vragen over aan het college.

Risico's

Woensdagavond lichtte Velthuis de ontstane situatie toe. “Er zijn speeltuigen die vragen om het accepteren enkele risico’s, zoals klimbomen. Een kind kan daaruit vallen, maar kinderen gaan graag die uitdaging aan. Toch hebben we ons te houden aan landelijke regels. In het kader daarvan controleer het NVWA twee keer per jaar onze speeltuigen en houdt vooral in de gaten of er gevaarlijke elementen in het spel zijn die we moeten aanpassen. Dat is het geval nu. Er is een speeltuig met een trein waar een rit dak op zit. Als kinderen daarop gaan springen, kunnen ze er doorheen zakken. Dat risico vinden we te groot.”

Drie speeltuigen gezamenlijk aanpassen

De trein is inmiddels door vrijwilligers van de speeltuin ontmanteld. “Van ontmantelen door ons is geen sprake”, zegt Velthuis. “We zoeken samen met bewoners daar naar een fatsoenlijke, gezamenlijke oplossing. We staan ze bij met raad en daad en bekostiging. In dit geval zijn er drie speeltuigen die we gezamenlijk dusdanig gaan aanpassen zodat ze weer veilig gaan worden.” Ammar Selman (PvdA): “Als ze maar niet vervagen worden door gecertificeerde standaardspeeltuigen.”

Communicatie

Dat er bij vrijwilligers in Lent het idee geleefd heeft dat het Sprokkelbos ontmanteld zou moeten worden, betreurt de wethouder. “Het is jammer dat er in de communicatie iets is fout gegaan. Ik kan e-mails laten zien die bewijzen dat die communicatie er wel is geweest.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever