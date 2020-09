115 levensloopbestendige woningen bij winkelcentrum Weezenhof

Na de brand

In april 2017 woedde er een brand in het winkelcentrum dat een groot deel van het complex in de as legde. Daarna is tot ongeduld van velen in zowel de wijk als de lokale politiek vooral sprake geweest van getouwtrek tussen de vastgoedeigenaar en ontwikkelaars. Wethouder Vergunst kreeg de aansporing vanuit de gemeenteraad om met de betrokken partijen tot een concreet plan voor de herontwikkeling van het winkelcentrum te komen. Dat lijkt nu gelukt te zijn.

Herontwikkeling

“We zijn er inhoudelijk uit”, vertelt Vergunst. “Er komt één nieuw te bouwen supermarkt. Die komt op een andere locatie dan de huidige supermarkt, zodat deze open kan blijven tijdens de verbouwing. In het winkelcentrum zal ook ruimte zijn voor andere zaken zoals een huisartsenpraktijk en een fystiotherapiepraktijk. Daarboven komen 115 levensloopgeschikte huurwoningen in voornamelijk het middeldure segment. Die woningen worden zeer geschikt voor senioren, maar er wordt geen zorg bij aangeboden. Mensen die wel zorg nodig hebben, kunnen dat zelf inkopen.”

Traject

Voordat het zover is, moet er nog wel een traject worden afgelegd. “We zijn de afspraken nu schriftelijk aan het vastleggen. Dat heeft nog enkele maanden nodig. Daarna moet de commissie beeldkwaliteit zich erover buigen. Als die akkoord zijn, kunnen we met de bewoners raadplegen over de plannen. Naar verwachting kan de gemeenteraad zich rond deze tijd volgend jaar buigen over een gewijzigd bestemmingsplan. Dat is noodzakelijk omdat er nu woningen bij komen.”

Heuglijk nieuws

Het nieuws wordt positief ontvangen door de gemeenteraad, die zich voor de aankondiging van de wethouder nog behoorlijk in mineur toonde over de huidige staat van het winkelcentrum en veronderstelde patstelling met de vastgoedeigenaar en ontwikkelaars. 50Plus geeft aan ‘blij verrast’ te zijn met het nieuws over de levensloopbestendige woningen. Ook de PvdA spreekt van ‘heuglijk nieuws’. Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU), die een initiatief agendeerde om prioriteit te geven aan het tot stand laten komen van een integrale gebiedsvisie voor deze locatie, complimenteert de wethouder met het ‘voortvarend oppakken’ van het dossier.

Dion van Alem

Politiek verslaggever